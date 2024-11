Deux semaines après la défaite dans le Derby, l'ASSE doit se relancer face à Montpellier. Les Héraultais ont pris confiance en battant Brest avant la trêve internationale. Le MHSC souhaite rappeler à ses concurrents pour le maintien. Une victoire pourrait leur permettre de quitter la dernière place du classement. Les Verts comptent bien mettre leurs adversaires à six longueurs. Voici la composition qu'Olivier Dall'Oglio devrait choisir face à son ancien club.

Une nouvelle pénurie en défense à l'ASSE

Avant le Derby, Olivier Dall'Oglio avait récupéré plusieurs éléments comme Ibrahima Wadji ou Pierre Cornud. Yvann Maçon avait effectué son retour une semaine plus tôt face à Strasbourg. Le latéral guadeloupéen sera à nouveau absent ce samedi et sera arrêté environ 10 à 15 jours. Le coach stéphanois a évoqué une douleur au genou fonctionnelle lors de sa blessure précédente. Mickaël Nadé est également forfait. Le joueur formé au club manquera quelques rencontres. Son retour est attendu avant la trêve hivernale.

Toujours au rayon des absences, Anthony Briançon n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. Olivier Dall'Oglio a annoncé que son défenseur devrait revenir avec le groupe la semaine prochaine. Thomas Monconduit a repris progressivement la course. Le milieu de terrain devra attendre encore plusieurs semaines avant de retrouver les séances collectives. Déjà absent depuis plusieurs semaines, Ben Old était de passage dans le Forez cette semaine. Le Néo-Zélandais va se débarrasser de son attelle et commencer sa rééducation. Olivier Dall'Oglio enregistre tout de même un retour, celui de Mathieu Cafaro, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Des changements contraints en défense

Pour garder les buts stéphanois face aux Montpelliérains, Gautier Larsonneur devrait, sauf surprise, être titularisé. L'ancien Brestois avait réalisé un match solide à Lyon avant de commettre une erreur sans conséquence. Le portier de l'ASSE avait dégagé le ballon sur Mikautadze, ce qui avait permis à Nuamah de doubler la mise. Heureusement, l'attaquant lyonnais avait touché le ballon du bras.

Olivier Dall'Oglio va devoir changer sa ligne défensive face à Montpellier. Le coach stéphanois devrait aligner Dennis Appiah sur le côté droit. L'ancien Caennais est le seul droit latéral de métier présent dans le groupe stéphanois. À gauche, deux choix s'offrent à ODO : Pierre Cornud et Léo Pétrot. Le second peut aussi jouer dans l'axe en l'absence de Nadé, mais il devrait tout de même débuter au poste de latéral gauche et être préféré à l'ancien Montpelliérain.

La charnière centrale va également connaître le changement. Le forfait de Mickaël Nadé va contraindre ODO à modifier une paire qui fonctionne bien. Dylan Batubinsika devrait débuter aux côtés de Yunis Abdelhamid. L'international marocain est sous le feu des critiques depuis le début de la saison. Le défenseur de 37 ans devrait retrouver une place de titulaire pour la première fois depuis la défaite 4-2 à Angers.

L'ASSE a identifié son trio type au milieu

Olivier Dall'Oglio semble avoir trouvé son trio type au milieu de terrain. Pierre Ekwah devrait une nouvelle fois débuter au poste de sentinelle basse. Le joueur prêté par Sunderland a été titularisé à chaque rencontre depuis son arrivée à l'ASSE.

Louis Mouton devrait également être aligné par l'entraîneur cévenol. Le joueur formé au club avait été touché il y a trois semaines face à Strasbourg. S'il avait pu tenir sa place face à l'OL, sa prestation était en dessous de ses précédentes titularisations. À ses côtés, Benjamin Bouchouari a également su saisir sa chance lorsque son entraîneur a fait appel à lui. Le Marocain devrait à nouveau être titulaire ce soir face au MHSC.

Un changement majeur en attaque

Du côté du trio offensif, Olivier Dall'Oglio devrait une nouvelle fois aligner Augustine Boakye sur le couloir droit. Le Ghanéen n'a pas été très en vue lors du Derby. L'ancien joueur de Wolfsberger attend toujours sa première contribution à un but sous le maillot Vert. Si Augustine Boakye n'a pas été beaucoup sollicitée à Lyon, c'est l'inverse pour Zuriko Davitashvili. Le Géorgien est le meilleur offensif stéphanois depuis le début de saison et l'a confirmé face à l'OL. Élu meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1, il a été le Stéphanois le plus dangereux à Lyon. Il devrait une nouvelle fois être titularisé sur l'aile gauche de l'ASSE.

En pointe de l'attaque, ODO devrait procéder à un changement. Ibrahim Sissoko devrait être préféré à Lucas Stassin. Buteur face à Strasbourg il y a trois semaines, l'attaquant malien n'a plus été titularisé depuis la rencontre face à Lens, il y a plus d'un mois. De son côté, Lucas Stassin a disputé deux matchs de barrages avec la Belgique Espoirs pour se qualifier à l'Euro 2025. Le joueur formé à Anderlecht a été titularisé lors des deux rencontres et ne devrait pas enchaîner une nouvelle titularisation sous le maillot de l'Euro 2025. 'ASSE ce soir.

Sur le banc : Maubleu - Cornud - Fomba - Tardieu - Moueffek - Amougou - Stassin - Wadji - Cafaro