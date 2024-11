Avant la trêve internationale, l’ASSE s’est inclinée 1-0 dans le Derby au Groupama Stadium. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont eu deux semaines pour se préparer à la réception d’un concurrent direct. Montpellier se déplace dans le Chaudron ce samedi à 19h. Retour sur la dernière réception des Héraultais au Stade Geoffroy-Guichard.

L’ASSE doit confirmer son réveil

L’ASSE vient de remporter son premier match de championnat sous l’ère Pascal Dupraz. Les Verts ont battu Angers sur le score de 1-0 et doivent confirmer ce succès. Après cette victoire en Ligue 1, l’ASSE s’est inclinée en Coupe de France sur le terrain de Bergerac. Les Stéphanois sont toujours derniers du championnat et le resteront même en cas de succès. Pour se rapprocher de leurs concurrents, il faut battre le Montpellier d’Olivier Dall’Oglio.

Le MHSC a réalisé une belle première partie de saison. Les Héraultais sont aux portes de l’Europe et peuvent monter à la 5ᵉ place en cas de succès. Olivier Dall’Oglio réalise du bon travail pour le moment.

Les Verts renversent Montpellier

Le Stade Geoffroy-Guichard attend toujours le premier succès des Verts devant son public. La seule victoire de l’ASSE à domicile a eu lieu à huis clos contre Clermont. Élye Wahi va rapidement doucher le Chaudron. Après 11 minutes de jeu, le jeune attaquant français ouvre la marque. Les Verts vont ensuite dominer la rencontre sans parvenir à égaliser. Le score est de 0-1 à la pause.

Les Montpelliérains peuvent remercier Jonas Omlin. Le gardien suisse est infranchissable et tient la baraque face aux attaques stéphanoises. Malheureusement, il va se blesser et devoir céder sa place à la 69ᵉ minute. Dans le même temps, Romain Hamouma entre en jeu. L’ancien Caennais nettoiera la lucarne de Dimitri Bertaud à la 82ᵉ pour inscrire son premier but de la saison. Alors qu’on semble se diriger vers un match nul, Arnaud Nordin offre la victoire aux Verts. Adil Aouchiche subit une grosse faute, mais l’arbitre laisse l’avantage, ce qui permet à Nordin de marquer. Wahbi Khazri scellera le score de la rencontre trois minutes plus tard. Arnaud Nordin effectue un gros travail sur son côté et sert le Tunisien, qui n’a plus qu’à marquer dans le but vide.

L’ASSE renverse Montpellier en 10 minutes et gagne son 4ᵉ match de la saison. Pascal Dupraz veut continuer sur cette lancée pour aller chercher le maintien. Les Verts descendront cependant par le biais des barrages. Les Montpelliérains, de leur côté, enchaîneront les mauvais résultats. Ils ne marqueront que neuf points entre la 23ᵉ et la 38ᵉ journée.