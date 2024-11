Match capital pour l'ASSE ce samedi. Les Verts reçoivent Montpellier, lanterne rouge de Ligue 1. Pas le droit à l'erreur pour Olivier Dall'Oglio et ses hommes. L'entraineur de l'AS Saint-Etienne s'est présenté en conférence de presse ce jeudi.

Match important pour l'ASSE

Olivier Dall'Oglio (Coach ASSE) : "Concernant la pression pour ce match, elle est toujours la même : c’est un match que nous devons gagner. Nous devons mettre tous les ingrédients possibles pour remporter ce match, car nous avons besoin de points, tout comme Montpellier. Mais nous devons être particulièrement déterminés. Les semaines internationales sont toujours un peu compliquées, car on n’a pas tout le groupe, mais cela fait partie du quotidien de toutes les équipes.

Favori ? Je ne dirais pas que c’est un statut de favori pour nous là. C’est plutôt un match entre deux équipes qui cherchent des points. Montpellier reste sur une belle victoire contre Brest et a connu pas mal de chamboulements, avec un changement d’entraîneur et le recrutement d’un joueur clé en défense. Ils sont en train de se réorganiser.

C’est donc un match important et difficile, car ce sont deux équipes qui luttent pour sortir la tête de l’eau. Nous sommes dans une bonne dynamique en termes d’état d’esprit et de progression, mais cela doit se traduire par des points.

On a besoin d’avoir confiance. On a senti à Lyon qu’on était bien plus solide. Mais il va falloir confirmer et montrer notre solidarité. Il y a plus d’entente et de coordination. Le travail paie. On fait de grosses séances vidéos et ça commence à payer. Il faudra confirmer."

ODO surpris par Mouton

Olivier Dall'Oglio (Coach ASSE) : "Louis Mouton ? Son prêt lui a été bénéfique. C’est un garçon intelligent qui a su partir pour apprendre et jouer. La Ligue 2 est un bon apprentissage. Pour le staff c’est une bonne surprise car il a vraiment progressé depuis le début de saison. Il était en découverte du niveau. Il s’est accroché. Il est sérieux. Il savait qu’il aurait un espace et il a su prendre cet espace. Il écoute beaucoup et met de l’intensité dans son travail. Il est surprenant dans ce qu’il fait. Lorsqu’il reste dans son registre, c’est une plus-value. Il a passé un cap. Il est sur la bonne voie. C’est un garçon déterminé qui amène quelque chose à l’équipe. Nous avons beaucoup travaillé avec lui sur la prise d’informations. Il doit prendre de l’expérience. Les matchs vont le faire progresser. Il a une bonne frappe. Il doit l’aiguiser. Dans la finition il peut amener davantage. Y compris sur les coups de pied arrêtés."