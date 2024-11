L’ASSE accueille Montpellier demain soir au Stade Geoffroy Guichard. Une rencontre d’ores et déjà primordiale dans la course au maintien en Ligue 1. Les Verts ont l’occasion de prendre 6 points d’avance sur le MHSC. Les hommes de Jean Louis Gasset peuvent revenir à la hauteur des stéphanois. Ce match a déjà l’allure d’un tournant capital pour la suite de la saison. Olivier Dall’Oglio vient de communiquer son groupe pour cette rencontre.

Une défense remaniée ?

L’infirmerie de l’ASSE s’est vidée avant le derby. Plusieurs joueurs ont fait leurs retours comme Pierre Cornud ou Ibrahima Wadji. L’attaquant sénégalais a d’ailleurs marqué en amical contre Aubagne durant la trêve internationale. À Lyon, une mauvaise nouvelle est tombée en fin de rencontre. Mickaël Nadé s’est blessé au genou lors d’un duel avec Ernest Nuamah et à peiné à terminer la rencontre. Touché au ligament latéral externe, il sera forfait pour 4 semaines. Yvann Maçon souffre d’une douleur au genou et manquera cette rencontre.

Dylan Batubinsika a également du subir des soins. L’international congolais s’est blessé musculairement il y a 10 jours, avec sa sélection. Si rien de grave n’est à signaler, cette blessure ne rassure pas Olivier Dall’Oglio. Le joueur formé au PSG a joué et marqué mardi. Le defenseur devrait donc postuler pour la réception de Montpellier. Enfin Ben Old est toujours absent. L’ailier néo-zélandais a été touché au genou il y a 1 mois et manquera encore 3 mois de compétition à minima.

Une rencontre cruciale pour la suite de la saison en Ligue 1

La réception de Montpellier s’annonce périlleuse pour l’ASSE. Les hommes de Jean Louis Gasset ont renoué avec le succès face à Brest avant la trêve internationale. De quoi prendre de la confiance avant de venir défier un concurrent direct. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont prévenus. Une victoire des visiteurs leur permettrait de revenir à égalité de points. Un succès des Verts laisserait Montpellier dans la zone rouge avec 6 points de retard.

Le groupe de l’ASSE