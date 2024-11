L'ASSE va recevoir Montpellier ce samedi à 19 heures. Une affiche très attendue par les supporters entre deux équipes à la lutte pour le maintien en Ligue 1. Jean-Louis Gasset (entraîneur du MHSC) s'est exprimé en conférence de presse avant d'effectuer son retour dans le Forez.

Jean-Louis Gasset (Coach du MHSC) : "On récupère des joueurs importants, qui ne sont pas encore à 100 %, mais qui ont repris avec le groupe, qui ont bien travaillé cette semaine. Donc, plus il y a de bons joueurs, mieux je me porte. L'absence d'Akor ? On va essayer de trouver la bonne formule pour faire un bon résultat".

Ce n’est pas en 15 jours qu’on fait le plein d’essence, mais c’est vrai que ces 15 jours nous ont servis à bien travailler. L’explication au groupe qu’on ne peut pas jouer au football si on n’est pas bien travaillé physiquement, ça allait de pair, il fallait être aussi bien mentalement, et la victoire de Brest a été quand même une bonne chose. On a fait du mieux possible pour avancer pendant ces 15 derniers jours."

Le MHSC peut gagner à GG

Jean-Louis Gasset (Coach du MHSC) : "Les festivités des 50 ans nous ont donné beaucoup de force et de courage. Pour samedi, on va récupérer des joueurs importants, qui ont bien travaillé toute la semaine. L’ASSE est un petit peu mieux, c’est un match important, on va faire de notre mieux pour ramener quelque chose et faire un résultat.

Le problème, c'est nous, si on est dans l’esprit, on peut faire un résultat partout. Il faut qu’on ait la même envie, si on a ça, et que techniquement, on monte, et dans l’efficacité, on monte, et bien on va vivre des jours heureux"