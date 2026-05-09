L’ASSE défie Amiens ce samedi soir, lors de la dernière journée de la saison 2025-2026 de Ligue 2. Face à un club déjà condamné à la relégation, les Verts doivent s’imposer pour aller espérer accrocher la seconde place. Voici les onze joueurs que devrait choisir Philippe Montanier pour ce déplacement.

Face à des Amiénois, officiellement en Ligue 3 depuis le week-end dernier, l’ASSE doit à tout prix prendre trois points pour mettre la pression sur Le Mans. Seconds, les Sarthois seront à Bastia ce soir pour concrétiser leur folle saison et obtenir un ticket pour la Ligue 1. Une place que les Verts espèrent bien récupérer pour éviter de disputer les barrages.

Plusieurs incertitudes à l’ASSE

L’AS Saint-Étienne (ASSE) devait encore composer avec un effectif diminué avant cette rencontre. Déjà touchés par de nombreuses blessures ces dernières semaines, les Verts abordaient ce rendez-vous avec plusieurs incertitudes importantes. Victime d’un choc avec Mickaël Nadé lors du déplacement à Rodez, Gautier Larsonneur souffre du genou et sa présence restait incertaine. Il ne débutera pas ce samedi soir.

Kévin Pédro, lui aussi touché dans l’Aveyron et contraint de céder sa place en cours de match, espérait pouvoir réintégrer le groupe, en vain.

Même situation pour Zuriko Davitashvili et Aïmen Moueffek, absents à Rodez mais de retour à l’entraînement individuel cette semaine. Le staff de l’ASSE souhaitait pouvoir compter sur eux au moins dans le groupe.

En revanche, Julien Le Cardinal semblait plus proche d’un retour après avoir repris les séances collectives.

À l’inverse, Chico Lamba ne rejouera plus avec l’ASSE cette saison après sa nouvelle blessure contractée face à Troyes.

Mahmoud Jaber et Paul Eymard, tous deux opérés récemment, restent également indisponibles.

Enfin, Florian Tardieu et Nadir El Jamali poursuivent leur reprise, mais ne sont pas encore aptes à retrouver la compétition. Ils ne devraient pas rejouer avec l’ASSE cette saison.

Le Cardinal de retour, Larsonneur forfait

Brice Maubleu va faire son retour dans le but stéphanois. Gautier Larsonneur a été touché lors d’un choc avec Mickaël Nadé à Rodez. Le capitaine de l’ASSE n’est pas en mesure de débuter cette partie.

Cette dernière journée de Ligue 2 devrait voir les Verts rebasculer à une ligne de quatre défenseurs. Kévin Pédro ne pourra pouvoir tenir sa place au poste de latéral droit après blessure sa sortie à Rodez. Le jeune latéral stéphanois devrait laisser sa place à Dennis Appiah. À gauche, Ben Old devrait enchaîner.

Dans l’axe, Philippe Montanier devrait pouvoir compter sur le retour de Julien Le Cardinal pour cette partie. Trop juste le week-end passé, l’ancien Brestois devrait retrouver le onze ainsi que le brassard de capitaine de l’ASSE. Il devrait être associé à Maxime Bernauer. Titulaire lors des trente-trois matchs disputés en Ligue 2 cette saison, Mickaël Nadé devrait être sur le banc.

Gadegbeku titulaire dans l’entrejeu

Philippe Montanier devrait renouveler sa confiance à Abdoulaye Kanté au sein du milieu stéphanois. L’Ivoirien devrait faire la paire avec Luan Gadegbeku. Le jeune milieu formé à l’ASSE n’a plus débuté depuis la victoire face à Montpellier, début février, pour la première du coach stéphanois. Auteur de la perte de balle sur le premier but ruthénois la semaine dernière, Igor Miladinovic ne devrait pas être titularisé ce soir.

Pour compléter son entrejeu, l’ancien coach du “Téfécé” devrait une nouvelle fois choisir Augustine Boakye. L’ancien joueur de Wolfsberger a récemment reçu une convocation de la sélection ghanéenne pour défier le Mexique le 22 mai prochain. L’ASSE pourrait cependant ne pas le laisser y participer en cas de barrages. À noter que l’équipe convoquée par les Black Stars est une sélection qui sera testée pour améliorer la sélection finale qui ira au Mondial. Aucune des têtes d’affiche ghanéennes n’est retenue pour ce match.

L’ASSE doit marquer pour espérer monter en Ligue 1

Offensivement, l’ASSE n’a pas été en réussite ces dernières semaines. Alors que les Verts étaient en passe de boucler une troisième défaite consécutive sans marquer, Irvin Cardona a réduit l’écart en fin de match à Rodez. Un but qui n’a pas évité le revers mais qui a permis de mettre fin à une longue disette personnelle et collective. L’international maltais devrait occuper l’aile droite ce samedi.

De retour à l’entraînement cette semaine, Zuriko Davitashvili devrait être trop juste pour débuter dans le Chaudron. Joshua Duffus devrait donc être choisi par Philippe Montanier pour animer l’aile gauche de l’ASSE.

En pointe, Lucas Stassin devrait donc pouvoir enchaîner. Le Belge espère retrouver le chemin des filets pour attirer l’œil de Rudi Garcia en cette fin de saison, mais surtout pour aider son club à renverser la situation au classement.

Pour rappel, si Le Mans est tenu en échec à Bastia, l’ASSE doit s’imposer avec deux buts d’écart minimum pour pouvoir récupérer la deuxième place et s’offrir une montée en Ligue 1.