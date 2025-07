L’AS Saint-Étienne frappe un grand coup sur le marché estival en recrutant Chico Lamba pour plusieurs millions d’euros. Une arrivée prometteuse pour un joueur déjà international U21 portugais, qui devient l’un des transferts les plus chers de l’histoire d’Arouca.

C’est un transfert qui fait parler de lui de chaque côté des Pyrénées. À seulement 22 ans, Chico Lamba rejoint l’AS Saint-Étienne pour un montant de 8 M€, bonus inclus selon Record. Une somme conséquente pour un joueur évoluant jusque-là à Arouca, en première division portugaise. Le club lusitanien signe ainsi l’une des plus grosses ventes de son histoire, preuve de la valeur grandissante de son désormais ex-défenseur central.

Arrivé en provenance du Sporting CP, qui avait conservé 50 % de ses droits économiques, Lamba permet également aux Lions de Lisbonne de toucher une belle part du gâteau. Malgré un droit de priorité sur son ancien joueur, le Sporting a choisi de ne pas s’aligner sur l’offre stéphanoise, laissant ainsi filer un talent prometteur vers la Ligue 2 française.

Un profil moderne et déjà international

Solide dans les duels, propre à la relance et doté d’un gabarit imposant (1,89 m), Chico Lamba a su convaincre les observateurs par sa régularité. En 28 matchs avec Arouca, il a marqué un but et délivré une passe décisive. Surtout, ses prestations lui ont ouvert les portes de la sélection portugaise U21, avec laquelle il a disputé tous les matchs du dernier Euro en tant que titulaire.

Un parcours qui témoigne d’un joueur en pleine ascension, prêt à franchir un cap. Saint-Étienne sera donc sa première expérience hors du Portugal. Un défi qu’il semble prêt à relever, au sein d’un club historique désireux de retrouver l’élite.

Un transfert ambitieux pour l’ASSE

Ce recrutement marque une nouvelle étape dans la stratégie stéphanoise. En déboursant 8 millions d’euros, les Verts affichent clairement leur ambition : se reconstruire autour de profils jeunes, à fort potentiel, capables de briller sur le terrain et de générer à terme une plus-value.

Si l’investissement est important, il reste mesuré au regard des standards du football moderne, surtout pour un international espoir. Dans l’histoire récente du club, seuls Wesley Fofana (40 M€ à Leicester) ou William Saliba (25–30 M€ à Arsenal) ont été valorisés plus haut. Lamba s’inscrit ainsi dans cette logique de pari structurant, qui a fait les preuves de sa rentabilité sportive et financière.

Chico Lamba débarque donc dans le Forez avec l’étiquette d’un futur cadre. Une recrue pensée sur le moyen terme, dans la droite ligne du projet porté par les dirigeants stéphanois. Et un signal fort envoyé à la Ligue 2 : l’ASSE veut redevenir un acteur majeur du football français.