Révélation de l’Euro U21 avec le Portugal, Chico Lamba rejoint l’AS Saint-Étienne. Le défenseur central, élu dans l’équipe type du tournoi par le média Scouted, débarque dans le Forez avec un statut prometteur.

Auteur d’un Euro U21 2025 impressionnant, Chico Lamba s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du tournoi. Titulaire indiscutable avec le Portugal, le jeune central a brillé par sa puissance physique, sa lecture du jeu et sa sérénité balle au pied. Son impact défensif a été tel qu’il a été sélectionné dans l’équipe type du tournoi par Scouted, aux côtés de pépites telles qu’Harvey Elliott, Omari Hutchinson ou encore Robin Roefs.

Né en 2003, Lamba évoluait à Arouca alors qu'il était formé au Sporting Portugal, où il était considéré comme un joueur à très fort potentiel. Capable d’évoluer axe gauche ou axe droit, son profil polyvalent et complet a tapé dans l’œil de nombreux recruteurs cet été. Mais c’est l’ASSE qui a su se montrer la plus convaincante.

Ce transfert, officialisé cette semaine, marque une volonté claire du club stéphanois : préparer l’avenir avec des jeunes à fort potentiel. À seulement 22 ans, Chico Lamba s’inscrit dans la nouvelle stratégie sportive portée par Kilmer Sport Ventures, qui mise sur un recrutement intelligent et tourné vers la plus-value sportive et économique.

Arrivé dans le Forez avec une solide expérience internationale, Lamba pourrait rapidement s’imposer dans la rotation de l’axe défensif stéphanois. Sa capacité à s’adapter aux différentes phases de jeu et à sécuriser la relance en font un profil rare en Ligue 2. De quoi séduire Eirik Horneland, qui voit en lui un élément central du projet 2025-2026.

Dans une saison où l’objectif de montée en Ligue 1 sera plus pressant que jamais, l’apport de Chico Lamba pourrait bien être décisif. Le jeune international U21 portugais pourrait former une charnière solide avec Maxime Bernauer ou Mickaël Nadé, selon les choix du coach.

Son recrutement s’accompagne aussi d’un message fort : l’ASSE est capable d’attirer des talents internationaux au cœur de son projet. Une manière de redorer l’image du club, de séduire les supporters... et d’envoyer un signal à la concurrence.

Introducing: the SCOUTED Team of the Tournament for the 2025 #U21EURO.

England are champions again and dominate with five representatives, supported by sauntering Woltemade and battling Reitz, dynamic Quenda and Collins, plus the impressive Lamba and Roefs. Present and future. pic.twitter.com/HFDeLzilEN

— SCOUTED (@scoutedftbl) July 1, 2025