Lucas Stassin n'était pas présent dans le groupe de l'ASSE le week-end dernier face à Laval. L'attaquant belge vit une préparation un peu particulière. Ce qui ne l'empêche pas d'afficher son soutien à une cause noble.

Après s'être fait retirer une plaque du pied suite à une ancienne blessure, Lucas Stassin était de retour à l'entraînement fin juin au Centre sportif Robert-Herbin. Une petite alerte à la cuisse ne lui a cependant pas permis de revenir aussi rapidement que prévu. L'international Espoirs belge a fait son retour à l'entraînement collectif début août, mais n'était pas présent face à Laval, probablement encore trop juste. Son retour à la compétition ne devrait cependant plus trop tarder, alors que l'ASSE bloque toujours un éventuel départ. En attendant, le meilleur buteur du club (12 réalisations) durant l'exercice 2024-2025 a annoncé sur ses réseaux sociaux son implication dans un projet associatif.

Stassin parrain d'une association soutenant les enfants atteints du cancer

L'attaquant belge a en effet relayé sur sa page Instagram une vidéo de l'association "Math et Moi". Il annonce en devenir le parrain : "Bonjour à tous. Voilà, je me présente, Lucas Stassin, joueur professionnel de football à l'AS Saint-Etienne. Je voulais vous informer que je suis officiellement parrain de l'association Math et Moi. Je suis fier de représenter cette association et j'essaierai d'être présent pour les évènements malgré la distance. Mais voilà, je suis très fier de vous l'annoncer et j'ai hâte. Au revoir !"

Math et Moi est une organisation caritative qui vient au soutien des enfants atteints du cancer. Les dons récoltés serviront à apporter un soutien financier aux familles touchées ou encore à offrir des cadeaux lors des évènements organisés par l'association.

Pour en savoir plus sur l'association ou pour faire un don, rendez-vous sur le site de Math et Moi en cliquant ici.