Avant la prochaine rencontre face à Clermont Foot, l’AS Saint-Étienne doit surveiller de près sa situation disciplinaire. Avec la nouvelle règle de suspension automatique en vigueur cette saison, plusieurs joueurs stéphanois avancent avec une marge réduite. Nous faisons le point sur les risques de suspension à l'approche de la prochaine rencontre de l'ASSE.

Le déplacement à Clermont arrive et les sanctions disciplinaires font toujours partie des préoccupations du staff stéphanois dans la gestion de l’effectif de l’ASSE. Depuis le début de la saison 2025-2026, le règlement a changé : cinq cartons jaunes, cumulés sans limite de matchs, entraînent automatiquement une suspension. Les compteurs ont été remis à zéro lors de la première journée, mais les avertissements s’accumulent désormais sur toute la saison. Le tableau disciplinaire montre que plusieurs joueurs ont déjà entamé ce capital.

Dans les faits, l’ASSE n’aborde pas ce rendez-vous sous la menace immédiate d’une cascade de suspensions. En revanche, quelques joueurs se rapprochent progressivement du seuil. Boakye et Jaber, suspendus au Mans, voient leur compteur remis à zéro. D’autres éléments de l’effectif restent dans une zone orange, proches d'un 4ème jaune qui les mettrait sous le coup de la menace immédiate d'une suspension.

Une gestion plus attentive sur la durée

C'est notamment le cas d'Ebenezer Annan, actuellement blessé, ou de son compère de la défense, Joao Ferreira. Les deux joueurs accumulent 3 cartons jaunes et restent dans une zone qui pourraient les rendre rapidement vulnérables à une suspension.

Même chose pour Irvin Cardona qui devra être attentif à son comportement face à Clermont.

Pour le reste de l'effectif, le risque de suspension reste très mesuré.

Bilan des cartons jaunes pour les joueurs de l'ASSE