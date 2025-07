Auteur de deux buts en deux matchs de préparation, Ben Old affiche une forme éclatante. Après une longue blessure, le Néo-Zélandais revit. De bon augure pour une saison qui pourrait bien être celle de l’explosion.

Deux matchs amicaux, deux buts décisifs : Ben Old a marqué face à Carouge, puis contre Troyes. Un retour tonitruant pour un joueur dont la saison dernière avait été gâchée par une blessure longue durée. Contre Troyes, c’est lui qui a offert la victoire aux Verts, d’un tir précis dans la surface, comme pour rappeler à tous qu’il n’avait rien perdu de sa justesse technique.

Pour son entraîneur Eirik Horneland, ce retour en forme est un motif de satisfaction, mais aussi de vigilance. « On devait avoir un joueur qui fasse tout le match aujourd’hui, c’est lui que nous avons choisi. Je pense que c’est la première fois qu’il joue 90 minutes depuis septembre dernier. Il se sent bien, il a eu de bonnes sensations pendant le match. C’est bien de le voir faire de nouveau 90 minutes. On doit prendre soin de lui la semaine prochaine, notamment contre le Servette de Genève. » a-t-il expliqué après la rencontre face à Troyes, via des propos rapportés par Evect.

Une renaissance mentale et physique

Ben Old a traversé une période difficile. Éloigné des terrains, loin de sa Nouvelle-Zélande natale, le milieu offensif a dû faire preuve de caractère pour revenir. Et dans le vestiaire stéphanois, on ne manque pas de souligner sa résilience. Florian Tardieu, son coéquipier, a salué sa combativité au micro d'Evect : « Ça a été dur pour lui parce qu’il était dans une bonne phase quand il se blesse. On a essayé d’être tous avec lui. Mentalement c’est dur, il était loin de sa famille. Quand tu es blessé, c’est compliqué. Quand il est parti faire ses soins en Nouvelle-Zélande, ça lui a permis de se ressourcer. Là il est bien, on voit qu’il est en pleine bourre. J’espère qu’il va continuer comme ça parce qu’il a d’énormes qualités, on aura besoin d’un Ben comme ça. »

À l’entraînement, le gaucher impressionne par son dynamisme et sa justesse dans les petits espaces. Positionné comme ailier droit ou meneur excentré, il semble s’épanouir dans le système d’Horneland. Sa percussion balle au pied, sa qualité de passe et son sens du but font de lui un candidat sérieux à une place de titulaire.

L’année de la révélation pour Ben Old ?

S’il parvient à rester en bonne santé, Ben Old pourrait bien incarner une des révélations de la saison 2025-2026. À 22 ans (bientôt 23), il arrive à maturité et semble avoir digéré les attentes placées en lui à son arrivée à Saint-Étienne. Son profil, atypique et moderne, peut donner un vrai plus aux Verts dans une Ligue 2 exigeante.

Encore encadré dans son temps de jeu, il devrait être ménagé face au Servette Genève vendredi. Mais une chose est sûre : le Ben Old de cet été n’a plus grand-chose à voir avec celui d’il y a six mois. La confiance est revenue. Le corps suit. Et Saint-Étienne pourrait en récolter les fruits dans les semaines à venir.