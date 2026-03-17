L’ancien attaquant de l’ASSE Charles Abi s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière internationale. À 25 ans, le joueur de Valenciennes a décidé de représenter le Togo. Une décision importante pour celui qui compte 31 sélections avec les équipes de France de jeunes.

Formé à l’ASSE, Charles Abi a longtemps porté les couleurs tricolores dans les catégories jeunes. L’attaquant clermontois de naissance a disputé pas moins de 31 matchs sous le maillot des équipes de France de jeunes. Une trajectoire prometteuse qui ne l’avait toutefois jamais conduit jusqu’aux A.

Aujourd’hui, l’attaquant évolue sous les couleurs de Valenciennes en National. Dans un championnat exigeant, il tente de relancer une carrière marquée par plusieurs passages compliqués, notamment en Suisse. Cette saison, Charles Abi semble retrouver un certain rythme. Il affiche un bilan de 4 buts en 17 matchs de National. Des statistiques qui témoignent d’un retour progressif à un niveau intéressant.

Mais l’actualité du Stéphanois ne se limite pas à ses performances en club. L’ancien joueur des Verts a pris une décision forte pour son avenir international.

Charles Abi choisit de représenter le Togo

Charles Abi a officiellement décidé d’opter pour la sélection du Togo. Un choix logique pour l’attaquant qui possède des origines togolaises et qui souhaite désormais écrire une nouvelle page de sa carrière internationale.

Après avoir longtemps évolué avec les équipes de France de jeunes, le joueur formé à l’ASSE n’entrait plus dans les plans tricolores au plus haut niveau. Cette nouvelle orientation lui offre donc l’opportunité de découvrir le football international chez les seniors.

Le Togo, surnommé les Éperviers, pourrait rapidement lui offrir sa première cape. Un match amical face à la Guinée est en effet programmé le 27 mars 2026 et un autre contre le Niger le 30 mars. Cette rencontre pourrait marquer les débuts officiels de Charles Abi sous ses nouvelles couleurs.

Pré convoqué, il pourrait faire parti de l'équipe qui va lancer la nouvelle dynamique avec le nouveau coach Patrice Neveu qui semble vouloir faire confiance à l'ancien vainqueur de la Gambardella 2019.

Le 27 mars prochain, face à la Guinée, Charles Abi pourrait ainsi porter pour la première fois le maillot des Éperviers. Un moment symbolique pour celui qui espère donner une nouvelle dimension à sa carrière.