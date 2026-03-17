Plusieurs anciens joueurs de l’AS Saint-Étienne se sont illustrés ce week-end sur les pelouses européennes et internationales. Entre buts, passes décisives, un carton rouge et une blessure, plusieurs ex-Verts ont marqué l’actualité de leur club respectif.

Franck Honorat a participé à la victoire du Borussia Mönchengladbach face à Sankt Pauli (2-0). Entré en jeu à la 57e minute, l’ancien Stéphanois n’a eu besoin que de quelques minutes pour faire la différence en inscrivant le second but de son équipe à la 62e minute. Maxence Rivera s’est lui aussi illustré avec Heerenveen lors de la victoire 3-0 face à Telstar. L’attaquant formé à l’ASSE a trouvé le chemin des filets à la 56e minute pour sceller le succès de son équipe.

Djorkaeff et Mayilla buteurs !

D’autres anciens Verts ont également marqué ce week-end. Hamidou Keyta a inscrit un but lors de la victoire d’Araz-Nakhchivan face à Karvan (2-1), tandis qu’Enzo Mayilla s’est montré décisif malgré la défaite d’Aubagne à Dijon (2-1) en inscrivant l’unique but de son équipe. En Italie, Oan Djorkaeff a lui aussi trouvé la faille en Serie D en marquant lors de la victoire 3-2 de Sanremese face à Nova Romentin.

Certains anciens Stéphanois se sont distingués en délivrant des passes décisives. Lucas Calodat a participé au large succès du Mans à Nancy (4-2) en délivrant la passe sur le premier but de la rencontre. Kenny Rocha Santos a lui aussi été décisif avec Rouen lors de la victoire 3-2 face au Stade Briochin en offrant l’ouverture du score à son équipe. Samy Baghdadi a également brillé avec Sochaux en étant passeur sur le premier but lors du succès 2-0 contre Concarneau. En Colombie, Luis Sanchez a contribué à la victoire 4-2 de Once Caldas contre Pasto en délivrant une passe décisive.

Un ancien Vert expulsé en Espagne !

Le week-end a en revanche été plus compliqué pour Jérémy Mellot. Le latéral du CD Castellón a été expulsé à la 65e minute lors de la lourde défaite de son équipe face à Gijón (4-1), laissant ses partenaires terminer la rencontre en infériorité numérique.

Enfin, Jean-Eudes Aholou n’a pas pu profiter pleinement de la large victoire d’Umm Salal face à Al-Sadd (5-2). Le milieu de terrain a été contraint de quitter la pelouse dès la 20e minute de jeu, laissant planer un doute sur la nature de sa blessure.

Source : Anciens Verts