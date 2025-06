L’attaquant Irvin Cardona ne retournera pas en Allemagne. Après deux prêts consécutifs à l’ASSE, le joueur s’est engagé définitivement avec le club forézien. Un transfert salué par les principaux intéressés, qui ferment une parenthèse allemande sans amertume.

Arrivé dans le Forez lors de l’hiver 2024 en provenance du FC Augsburg, Irvin Cardona a très vite convaincu les supporters stéphanois par son engagement et sa combativité. Prêté à deux reprises, l’attaquant français a disputé 37 matchs officiels sous les couleurs allemandes, inscrivant 15 buts et délivrant 6 passes décisives. S’il n’a pas toujours été titulaire, il a su s’imposer comme un membre important de l'armada offensive d'Olivier Dall’Oglio puis Eirik Horneland.

Sa polyvalence et sa capacité à créer des décalages ont souvent apporté un second souffle à l’équipe, notamment dans les moments tendus. Ce rôle a été largement reconnu par les supporters, toujours prompts à saluer son implication sans faille.

Cardona (ASSE) remercie et tourne la page Augsburg

Alors que son aventure avec le FC Augsburg touche à sa fin, Irvin Cardona a tenu à adresser un message sobre mais sincère : « Je tiens à remercier les supporters, les coéquipiers et la direction pour mon passage au FC Augsburg. Je souhaite au club le meilleur pour l'avenir. »

Un message respectueux, à l’image d’un joueur qui a toujours su se montrer professionnel, même dans les périodes plus délicates. S’il n’a jamais pleinement trouvé sa place en Bundesliga, c’est en Ligue 2, puis en Ligue 1 avec l’ASSE, que Cardona a véritablement retrouvé du plaisir et un environnement à sa mesure.

Une décision saluée par Augsburg

De son côté, le directeur général du FC Augsburg, Michael Ströll, a également réagi à ce transfert sur le communiqué du club : « Ce transfert définitif est une bonne solution pour toutes les parties concernées. Irvin aura l'opportunité de jouer un rôle important dans son nouveau club. Nous le remercions pour son engagement envers le FCA et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir, tant sur le plan personnel que professionnel. »

Ces déclarations confirment une séparation à l’amiable, qui permettra au joueur de se relancer pleinement dans un projet sportif où il se sent attendu et valorisé. À Saint-Étienne, le joueur de 27 ans pourra désormais s’inscrire dans la durée et viser plus haut avec un club qui retrouve peu à peu ses ambitions.