Comment annoncé en exclusivité par nos soins avec Foot Mercato, Irvin Cardona s'est engagé avec l'ASSE ce lundi. L'attaquant de 27 ans, auteur de cinq buts et trois passes décisives en Ligue 1, évoluera sous la tunique verte la saison prochaine, en Ligue 2.

L'ASSE officialise sa première recrue du mercato estival !

Malgré la relégation en Ligue 2, Irvin Cardona a tenu parole. Le Stéphanois poursuit l’aventure avec les Verts après deux prêts de six mois.

Et si son récent passage dans le forez est plus mitigé, sa première pige, elle, s'était révélée magique. En 19 rencontres seulement, Irvin Cardona offrait en effet huit réalisations et trois passes décisives au peuple stéphanois. Une pleine réussite pour le joueur apprécié par Eirik Horneland.

Sa signature, officialisée ce lundi, confirme la volonté des dirigeants stéphanois d'accéder rapidement au haut de tableau du championnat. Le premier pion prometteur d’un mercato que l'on espère ambitieux.

"Une fierté de pouvoir m’inscrire dans la durée avec ce club"

"Je suis très heureux de rejoindre définitivement la grande famille de l’ASSE, a alors avoué le joueur dans le communiqué officiel du club. Après deux prêts de six mois, c’est une fierté de pouvoir m’inscrire dans la durée avec ce club. Je suis déterminé à continuer de progresser et à tout donner pour contribuer au projet. Merci pour la confiance, place à cette nouvelle étape avec le groupe et les supporters !"

Mais c'est également au tour de son entraîneur, Eirik Horneland, de se montrer satisfait de la première recrue du mercato estival. "Nous sommes très heureux de poursuivre l’aventure avec Irvin dans le projet de reconstruction de l’ASSE. Il a démontré toutes ses qualités lors de ses deux prêts au club. Dorénavant, il va pouvoir s’inscrire dans la durée et progresser sereinement avec le reste de l’équipe. Ensemble, nous avons de grandes attentes quant à son potentiel, que nous espérons voir pleinement s’épanouir dans les années à venir."