Kilmer Sport souffle sa première bougie à la tête de l'ASSE. Si la vente du club avait laissé entrevoir de grands espoirs, la relégation de l'AS Saint-Etienne a fait perdre du crédit aux nouveaux propriétaires. KSV devra convaincre dès cette saison.

Le 3 juin 2024, il y a pile un an, l'ASSE, qui venait de valider son ticket pour la Ligue 1 la veille face à Metz, était vendue au groupe canadien Kilmer Sports Ventures.

L'espoir immense d'une Renaissance

L'AS Saint-Etienne postait alors sur les réseaux :

"Un nouveau chapitre de notre histoire s’ouvre ! Kilmer Sports est désormais le nouvel et unique actionnaire de l’AS Saint Etienne. Ivan Gazidis devient le président du club, avec Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld à ses côtés."

Un communiqué était déposé sur le site officiel de l'ASSE : " Kilmer Sports a annoncé aujourd’hui l’acquisition de l’AS Saint-Étienne auprès de ses actionnaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Une nouvelle page de la riche et prestigieuse histoire de l’ASSE s’ouvre aujourd’hui. Kilmer Sports souhaite développer l’ASSE avec un projet de long terme basé sur ses valeurs et son héritage, et se concentrer sur la croissance future du club, y compris dans les équipes premières, masculine et féminine, et dans le centre de formation. [...]

Ivan Gazidis, président de Kilmer Sports et président de l’ASSE, a déclaré : « C’est un honneur et une grande responsabilité de prendre aujourd’hui la tête d’un club à l’histoire et au palmarès aussi prestigieux. Nous voulons construire sur ce qui fait la force de l’ASSE depuis toujours : son histoire, ses valeurs et l’engagement exceptionnel de ses fans dans la région et partout en France »

Kilmer a perdu du crédit

Une année plus tard, le bilan n'est pas bon. Kilmer Sports n'a pas répondu aux attentes. Point négatif majeur : relégation dans une Ligue 1 abordable. Malgré les difficiultés financières d'autres écuries, Kilmer Sports n'aura pas été en mesure de construire un effectif capable de se maintenir en Ligue 1. L'ASSE est reléguée au terme de la J34 de Ligue 1. Les mercato n'ont pas été suffisamment efficace, à croire que KSV n'a pas pris la pleine mesure de la Ligue 1 et de ses difficultés.

Gazidis appuis ses promesses pour l'ASSE

Pour autant, Ivan Gazidis a voulu se montrer rassurant après la relégation : "Ce que nous essayons de faire n'est pas facile. Nous essayons de redresser un club sportivement et financièrement. On ne veut pas un club qui oscille entre la L1 et la L2. On construit quelque chose de plus grand. Nos objectifs sont les mêmes. Notre engagement est solide. Nous sommes engagés financièrement, mais pas uniquement. Notre engagement envers ce club est très fort. Il y a déjà eu beaucoup de changements, mais nous comprenons plus de choses qu'il y a un an. On sait qu'il faut encore des changements et des investissements. Et nous allons le faire. Ce club doit être au sommet de la L1. C'est notre objectif et nous l'atteindrons. Cette saison nous a permis de beaucoup apprendre. Malheureusement, nous avons eu ce contretemps qui nous fait tous souffrir.

Je veux demander aux supporter de continuer à croire en nous. Je sais que c'est dur mais on comprend ce qu'ils ressentent. Transformer ce club en un club dont ils seront fiers demande beaucoup de changements, dans beaucoup de domaine. Il y a de grands défis, mais nous sommes forts.

Le football français traverse une période difficile. Les supporters peuvent être sûrs que nous serons forts peu importe ce qu'il arrivera l'an prochain. Nous passerons devant la DNCG cet été. Nous sommes solides. On sera de retour en L1 et nous y serons compétitifs. On jouera un style de jeu qui représentera leurs valeurs et ils pourront être fiers. C'est notre objectif et nous l'atteindrons."

Enfin du changement à l'ASSE ?

Ivan Gazidis l'affirme, beaucoup de changements ont été opérés en interne au cours de cette année. Si nous pouvons confirmer de nombreux ajustements dans les pratiques courantes au sein de l'ASSE, quels changements majeurs ? Au niveau organisationnel, outre l'arrivée Gazidis, Fahmy et Rosenfeld chapeaute le trident déjà en place (Soucasse, Rustem, Perrin). Si Antoine Sibierski (DS ESTAC) a bien été contacté, il est à ce jour peu probable de le voir débarquer dans le Forez. La cellule de recrutement pourrait toutefois bel et bien être renforcée cet été par plusieurs nouveaux éléments.

Contrairement à leur arrivée, KSV semble à l'écoute de l'entraineur qu'ils ont installé. Eirik Horneland va, lui, obtenir le recrutement d'Irvin Cardona. L'ASSE n'a pas tergiversé et lève l'option d'achat de 2.5M€. Les Verts s'assurent ainsi de disposer d'un élément fiable et expérimenté pour la saison à venir. Maxime Bernauer pourrait également suivre le même chemin afin de dessiner un onze rapidement opérationnel.

Encore un vaste chantier au mercato ?

Côté arrivées, des listes de joueurs sont établies depuis plusieurs semaines. Plusieurs joueurs sont suivis de près dans des championnats comme en Suède, en Autriche et au Portugal. Il est encore tôt, mais l'ASSE souhaite frapper fort cet été. Avec 77 buts encaissés, la défense et le milieu de terrain seront renforcés en priorité.

L'ASSE a déjà fait savoir qu'elle comptait sur Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et autres joueurs potentiellement convoités comme Benjamin Bouchouari. En d'autres termes, l'ASSE a les moyens de conserver ses meilleurs éléments et il faudra se montrer avec de solides arguments pour les convaincre. Reste à évaluer la volonté de chaque joueur. Plusieurs n'ont pas caché leur volonté de partir.

En complément, plusieurs joueurs sont invités à trouver une porte de sortie. Ibrahim Sissoko, Lamine Fomba ou encore Dylan Batubinsika ne devraient pas prolonger l'aventure.

Après la relégation Kilmer Sports a fait un pas en arrière. Pour mieux rebondir ? Les prochaines semaines amèneront un début de réponse.