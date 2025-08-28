Pierre Ekwah est de retour à L’Étrat. Après un été de silence et d’incertitude, le milieu de terrain acheté par l’ASSE pour près de 7 millions d’euros a enfin réapparu dans le Forez, selon les infos révélées par But! Saint-Étienne.

Depuis que l’AS Saint-Étienne a levé l’option d’achat de Pierre Ekwah à Sunderland, la situation du joueur restait en suspens. Officiellement sous contrat avec les Verts, le milieu défensif de 23 ans n’avait pourtant pas repris l’entraînement cet été, manifestant ainsi son désaccord avec l’idée d’évoluer en Ligue 2. Le club, bien que ferme dans sa posture, avait choisi de temporiser et de privilégier le dialogue plutôt que la sanction immédiate.

Alors qu’Eirik Horneland affirmait encore en conférence de presse jeudi ne pas avoir de nouvelles du joueur, la donne aurait changé dans la journée. Selon But! Saint-Étienne, Pierre Ekwah aurait été aperçu dans les bureaux de L’Étrat, en plein rendez-vous avec la direction stéphanoise.

Le point de rupture évité entre l’ASSE et Ekwah ?

Ce retour soudain pourrait marquer un tournant dans le feuilleton Ekwah. Si les premiers signaux étaient ceux d’un bras de fer, la présence du joueur à L’Étrat ouvre désormais la voie à un possible rapprochement. Le club avait envisagé plusieurs pistes, allant d’une relégation en réserve à un transfert rapide. Mais la priorité semble désormais donnée à la réintégration dans le groupe pro, sous certaines conditions.

Quel avenir pour Pierre Ekwah avec les Verts ?

La question reste ouverte : Pierre Ekwah réintégrera-t-il pleinement l’effectif d’Eirik Horneland ? Son profil, très apprécié l’an dernier, pourrait être précieux dans un secteur de jeu où l’ASSE manque de repères solides en ce début de saison. Cependant, la confiance devra être reconstruite, tant avec l’entraîneur qu’avec le vestiaire et les supporters.

D’un point de vue sportif, un retour effectif d’Ekwah serait un renfort majeur pour l’ASSE dans sa quête de remontée. Mais sur le plan humain, c’est surtout une page à tourner intelligemment pour ne pas envenimer davantage une situation déjà complexe.