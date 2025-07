La situation devient critique pour l’Olympique Lyonnais (OL). À une semaine de son audition en appel devant la DNCG, le club est sommé de réunir plus de 200 millions d’euros pour espérer rester en Ligue 1. Le compte à rebours est lancé… et ça ne sent pas bon. La relégation, déjà actée, est proche d'être entérinée.

Le 10 juillet prochain, l’OL jouera très gros devant la commission d’appel de la DNCG. Le club rhodanien, relégué administrativement en Ligue 2 en première instance le 24 juin dernier, n’a désormais plus qu’une seule cartouche. Et elle est d’autant plus difficile à tirer que les exigences du gendarme financier du football français sont très claires. Plus de 200 millions d’euros doivent être sécurisés immédiatement ou garantis.

D’après L’Équipe, 100 millions d’euros nets doivent être injectés sans délai dans les caisses du club. Objectif : rétablir une trésorerie jugée critique. Et ce n’est pas tout : 100 millions d’euros supplémentaires doivent être garantis pour couvrir les besoins de la saison à venir. Autrement dit, les dirigeants lyonnais doivent faire la preuve qu’ils peuvent faire vivre l’OL… sans vendre tout leur effectif.

Autant dire que cette fois, les lettres d’intention et les promesses floues ne suffiront pas. La DNCG attend des preuves, des virements, et des garanties irrévocables.

Kang à la manœuvre, Textor écarté

Exit John Textor, désormais marginalisé dans l’organigramme du club après deux années de gestion erratique. La nouvelle patronne, Michele Kang, a pris les rênes du dossier et travaille aux côtés de Michael Gerlinger, promu directeur général. C’est ce tandem qui devra convaincre la DNCG jeudi prochain, avec un dossier bien plus solide que celui présenté le 24 juin.

À l’époque, les dirigeants lyonnais avaient tenté de rassurer avec des lettres d’intention et un projet d’investissement privé pour 70 millions d’euros. Contrepartie : des parts de futures recettes. Un montage jugé invendable par la DNCG. Aussi invendable que le projet de ventes estivales massives (Matic, Caleta-Car, Perri, Veretout, Fofana…). Des ventes censées rapporter 100 M€, mais au prix d’un appauvrissement drastique de l’effectif.

Cette fois, il faudra des chiffres concrets, un compte créditeur, et une garantie bancaire solide. Et le délai est court. Très court.

Une odeur de relégation qui devient insistante pour l'OL

Difficile, en l’état, de ne pas sentir le vent tourner contre l’OL. Depuis plusieurs semaines, la DNCG a rejeté tous les plans présentés par les Lyonnais, malgré les changements de dirigeants. Les promesses ne suffisent plus, et chaque tentative de communication du club est restée vaine. Un mutisme qui inquiète jusqu’en interne.

Et si la sentence était confirmée le 10 juillet, l’OL serait officiellement relégué en Ligue 2, un an après avoir frôlé la zone rouge sportivement. Une chute retentissante pour un club qui visait encore la Ligue des champions il y a quelques années.

À Saint-Étienne, on ne boude pas son plaisir. Entre ironie et rivalité, les supporters des Verts gardent un œil amusé sur les déboires de leur meilleur ennemi. Voir l’OL s’accrocher désespérément à l’élite pendant que l’ASSE prépare son retour vers la Ligue 1… voilà un scénario qui a tout d’un renversement savoureux.