L’ASSE a montré du caractère sur la pelouse de Dijon en renversant la rencontre après avoir été elle-même renversée. Les Stéphanois ont notamment pu s’appuyer sur les anciens de Wolfsberger pour rester invaincus et poursuivre leur sans-faute. Les enseignements de ce succès qui forge un groupe.

Invaincue depuis le début de la saison, l’ASSE se déplaçait à Dijon avec l’objectif de conclure son mois d’août par un quatrième succès consécutif. Les hommes d’Ian Cathro ont finalement dû s’employer pour venir à bout du promu.

Les Stéphanois ouvrent logiquement le score à la 21e minute. Lancé dans la profondeur, Cardona profite de l’espace sur son côté droit avant de servir parfaitement Ballo, qui conclut dans le but vide. Dijon réagit toutefois et parvient à égaliser peu avant la pause grâce à Chouchane, parfaitement trouvé par Bellon (39e).

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Au retour des vestiaires, les locaux prennent même l’avantage. Chouchane profite d’une défense stéphanoise trop passive pour s’offrir un doublé et faire vaciller les Verts (55e). Mais l’ASSE refuse de céder. Pedro tente sa chance de loin et, après une intervention du gardien dijonnais, Ballo surgit pour égaliser de la tête (64e).

Le tournant intervient à dix minutes du terme. Augustine Boakye récupère le ballon et déclenche une magnifique frappe enroulée du gauche qui termine dans la lucarne de Delecroix. Un véritable bijou qui offre définitivement l’avantage aux Stéphanois.

Malgré une dernière occasion manquée par Cardona, l’ASSE conserve son avance et s’impose 3-2. Les Verts signent ainsi une quatrième victoire en quatre rencontres et poursuivent leur début de saison parfait en tête de la Ligue 2.

L’ASSE a montré du caractère

Menée 2-1 après avoir pourtant ouvert le score, l’ASSE aurait pu perdre pied. Mais les Verts ont trouvé les ressources pour renverser la rencontre. Une capacité de réaction qui n’était plus vraiment apparue depuis longtemps du côté stéphanois. Il faut remonter à près d’un an pour retrouver une équipe capable de revenir au score et de finalement s’imposer après avoir été menée.

À Dijon, les hommes d’Ian Cathro n’ont pas paniqué. Ballo a rapidement remis les deux équipes à égalité avant que Boakye ne fasse parler sa classe en fin de rencontre. Au-delà des trois points, cette victoire dit beaucoup du caractère de ce groupe. L’ASSE semble avoir gagné en maturité et en confiance.

Des progrès à faire dans la gestion des temps faibles

Tout n’a pas été parfait pour autant. Après l’ouverture du score, l’ASSE a progressivement laissé Dijon reprendre le contrôle de la rencontre. Les Verts ont reculé, abandonné trop facilement le ballon et semblé s’endormir dans le rythme imposé par les Dijonnais.

Cette baisse d’intensité leur a coûté cher. Chouchane a d’abord égalisé avant de donner l’avantage aux locaux après la pause. Une défense trop passive et un manque de maîtrise dans les moments difficiles ont permis à Dijon de revenir dans une rencontre pourtant bien entamée par Saint-Étienne.

L’ASSE a réussi à s’en sortir grâce à sa force de caractère, mais elle ne pourra pas toujours compter sur sa capacité à renverser les matchs. La gestion des temps faibles reste un axe de progression évident.

Ballo et Boakye, les anciens de Wolfsberger portent les Verts

Ils sont les grands hommes de cette soirée dijonnaise. Ballo a confirmé son excellent début de saison avec un doublé, portant déjà son total à quatre buts en quatre journées. Toujours bien placé, l’attaquant a une nouvelle fois montré son sens du but et sa capacité à surgir dans la surface.

Mais la délivrance est venue d’Augustine Boakye. L’ancien joueur de Wolfsberger a inscrit son premier but de la saison d’une magnifique frappe enroulée dans la lucarne. Un but décisif qui offre les trois points aux Verts.

Les deux anciens coéquipiers autrichiens prennent déjà une place centrale dans le projet stéphanois. L’un empile les buts, l’autre apporte sa créativité et sa qualité technique. À Dijon, ils ont porté l’ASSE vers un quatrième succès consécutif.