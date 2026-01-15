Après avoir bouclé son mois de janvier à domicile face à Boulogne-Sur-Mer, l’ASSE débutera également son mois de février dans le Chaudron. Les Verts accueilleront Montpellier lors de la 22ᵉ journée de Ligue 2. La rencontre a été programmée par la LFP.

Début octobre, l’ASSE et Montpellier se sont retrouvés au Stade de la Mosson, lors de la 9ᵉ journée de Ligue 2. Dans un match plaisant, les stéphanois ont fait preuve de beaucoup de réalisme et se sont imposés 2-0 dans l’Hérault. Face à une équipe pailladine en manque d’efficacité dès les premières minutes, Zuriko Davitashvili s’était offert un doublé.

Après une frappe sur le poteau dès sa première situation, Montpellier avait encaissé l’ouverture du score dans la continuité de l’action. L’ASSE avait ensuite fait le break en première période avant de tenir son résultat et de s’imposer dans ce choc de relégués de Ligue 1.

L’ASSE en réussite face au MHSC

La saison dernière, l’ASSE d’Olivier Dall’Oglio avait réussi à s’imposer dans le Chaudron face aux montpelliérains. Dans un match fermé, Benjamin Bouchouari avait inscrit l’unique but de la partie d’une frappe à l’entrée de la surface.

Avant sa relégation en Ligue 2, l’ASSE avait également battu les héraultais. Olivier Dall’Oglio était alors sur le banc des visiteurs qui avaient ouvert la marque grâce à Wahi. Les buts d’Hamouma, Nordin et Khazri avaient permis aux Verts de renverser la tendance et de s'imposer 3-1.

La réception de Montpellier est fixée

Après la réception de Boulogne, l’ASSE enchaînera une seconde rencontre dans le Chaudron lors de la 22ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts défieront Montpellier le samedi 7 février à 20h. Les héraultais joueront trois jours plus tôt à Nice en Coupe de France

Programmation complète de la 22ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 6 février 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

USL Dunkerque – EA Guingamp

Stade de Reims – SC Bastia

FC Annecy – Grenoble Foot 38

Red Star FC – Pau FC

US Boulogne CO – Rodez Aveyron Football

Samedi 7 février 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Le Mans FC – Stade Lavallois MFC

Samedi 7 février 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

AS Nancy-Lorraine – ESTAC Troyes

Samedi 7 février 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – Montpellier Hérault SC

Lundi 9 février 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Amiens SC – Clermont Foot 63