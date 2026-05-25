L’ASSE s’apprête à vivre sa semaine la plus importante de la saison. Les Verts disputeront leurs deux barrages d’accession à la Ligue 1 face à l’OGC Nice, mardi à Geoffroy-Guichard puis vendredi à l’Allianz Riviera. En parallèle, le Chaudron accueillera également le Match des Héros ce dimanche au profit de l’AFM Téléthon.

La saison se joue désormais en 180 minutes, voire plus pour les hommes de Philippe Montanier. Après avoir validé leur place en barrages, les Stéphanois vont tenter de décrocher leur retour en Ligue 1 McDonald’s face à Nice lors d’une double confrontation particulièrement attendue.

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Entre séances à huis clos, conférences de presse et rendez-vous décisifs, la semaine s’annonce particulièrement intense dans le Forez.

Deux barrages capitaux face à Nice

Le premier rendez-vous est fixé ce mardi 26 mai à Geoffroy-Guichard. Les Verts recevront l’OGC Nice à 20h45 pour le barrage aller d’accession à la Ligue 1. Une rencontre capitale devant un Chaudron qui devrait afficher complet pour pousser les Stéphanois.

Avant cette affiche, les hommes de Philippe Montanier s’entraîneront à huis clos dès lundi avant la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Le retour se disputera vendredi 29 mai à l’Allianz Riviera, également à 20h45. Un déplacement sous haute tension qui déterminera l’avenir immédiat du club stéphanois.

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La préparation restera discrète puisque les séances prévues mercredi et jeudi se dérouleront également à huis clos afin de préparer au mieux cette double confrontation.

Le Match des Héros au programme du week-end

Après les barrages, Geoffroy-Guichard accueillera un événement caritatif ce dimanche 31 mai. Le Match des Héros opposera les Anciens Verts à plusieurs personnalités dans une rencontre organisée au profit de l’AFM Téléthon.

Le coup d’envoi de cette soirée solidaire sera donné à 19h30 dans le Chaudron. Un rendez-vous qui permettra aussi aux supporters stéphanois de retrouver plusieurs anciennes figures du club.

Tout au long de la semaine, les visites guidées du stade Geoffroy-Guichard et du Musée des Verts resteront également maintenues à différents horaires.

Le programme complet de la semaine de l’ASSE

Lundi 25 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos

Conférence de presse avant ASSE – Nice

Mardi 26 mai

Barrage aller Ligue 1 : ASSE – Nice à Geoffroy-Guichard (20h45)

Mercredi 27 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos

Événement : Match des Héros au profit de l’AFM Téléthon

Jeudi 28 mai

Entraînement des pros masculins à huis clos

Conférence de presse avant Nice – ASSE

Vendredi 29 mai

Barrage retour Ligue 1 : Nice – ASSE à l’Allianz Riviera (20h45)

Samedi 30 mai

Visites guidées du stade et du Musée des Verts

Dimanche 31 mai

Match des Héros à Geoffroy-Guichard (19h30)

Une semaine capitale attend donc l’ASSE avec un objectif clair : retrouver la Ligue 1 dès vendredi soir.

Source : ASSE.fr