La préparation estivale de l'ASSE s'accélère, mais elle s'accompagne de quelques ajustements. Alors que le club a officialisé une superbe affiche historique à l'étranger, un autre rendez-vous initialement prévu a été définitivement rayé de la carte.

Pour ce qui constituera leur troisième test de l'été, les Verts s'apprêtent à s'offrir un voyage mémorable en Écosse, pays natal de leur entraîneur, Ian Cathro. L'ASSE va recroiser la route des Glasgow Rangers, troisièmes du dernier championnat écossais.

Cette affiche fera vibrer la corde nostalgique des supporters les plus fidèles : les Verts et les Gers ne se sont plus affrontés depuis plusieurs décennies, après leurs doubles confrontations mythiques en Coupe des clubs champions européens en 1957, puis en 1975.

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Les hommes d'Ian Cathro seront attendus de pied ferme à l'Ibrox Stadium le mercredi 22 juillet prochain à 18h45 (heure locale / 19h45 heure française) pour un duel qui s'annonce bouillant.

Un rendez-vous annulé

En revanche, il y a du changement pour la suite du programme. Le match amical initialement prévu le 25 juillet n'aura finalement pas lieu. L'adversaire n'avait pas encore été officiellement fixé, et la rencontre est définitivement annulée.

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Pas de temps mort pour autant : les Verts prendront la direction de Divonne-les-Bains dès le 24 juillet pour leur traditionnel stage de préparation. Durant ce séjour, ils peaufineront les automatismes face au FC Lausanne Sport, avant de conclure par un joli test contre le Venezia FC à Thonon le 1er août (rencontre pour laquelle la billetterie est d'ores et déjà ouverte).

Le calendrier complet de la préparation de l'ASSE