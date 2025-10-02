À deux jours du choc face à l’AS Saint-Étienne (samedi 20h), le Midi Libre a fait le point sur l’infirmerie du Montpellier HSC. Et mauvaise nouvelle pour Zoumana Camara : sa défense est décimée.

La cascade de forfaits se confirme chez les Pailladins. Théo Saint-Luce, le latéral gauche, est victime d’une lésion à la cuisse et ne sera pas remis à temps. La charnière centrale, elle aussi, est fortement impactée :

Julien Laporte est suspendu

est Yaël Mouanga est toujours en phase de convalescence après une blessure musculaire

Côté droit, Enzo Tchato, éloigné des terrains depuis le 29 août pour une gêne aux ischios, a bien repris l'entraînement collectif en début de semaine. Mais son retour à la compétition ne sera pas précipité, tout comme celui de Khalil Fayad, touché à la cuisse dès la 1ère journée de championnat.

Enfin, la nouvelle recrue Ayanda Sishuba poursuit un travail individualisé et ne devrait pas postuler pour le groupe samedi soir.

Alexandre Mendy, la menace pour l'ASSE

Si la défense du MHSC est fortement amoindrie, l’arme offensive principale de Montpellier sera bel et bien là. Sorti prématurément à Laval le week-end dernier en raison d’un souci au pied, Alexandre Mendy est rétabli. Et c’est une vraie menace pour l’ASSE.

L’avant-centre de 31 ans a marqué l’unique but du match à Laval (0-1), et affiche une forme intéressante. Saint-Étienne est prévenu.

MHSC - ASSE : Duel sous tension

Ce match entre Montpellier (7e, 11 pts) et Saint-Étienne (2e, 17 pts) s’annonce électrique. Les Verts sortent de leur première défaite de la saison contre Guingamp (2-3), tandis que les Héraultais tenteront de confirmer leur regain de forme après deux succès en trois matchs.

Zoumana Camara avait d’ailleurs alerté en conférence de presse sur le manque de constance mentale de son équipe : « Dès qu’on marque, on ne sait plus trop quoi faire… Il nous faut plus de confiance pour tuer les matchs. »

Les Verts devront donc faire preuve de caractère, face à une équipe imprévisible, privée de cadres en défense, mais toujours redoutable.

Source : Midi Libre