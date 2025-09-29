Depuis sa dernière pige en Iran, Bryan Dabo n'a toujours pas trouvé de point du chute. Mais l'ancien milieu de l'ASSE Bryan Dabo ne compte toujours pas quitter le monde du football. Ce dernier s'est exprimé au micro de RMC.

Bryan Dabo est en pleine reconversion profesionnelle. Le milieu de terrain de 33 ans, passé par Montpellier, la Fiorentina ou Saint-Etienne, passe actuellement des diplômes de management.

Bryan Dabo : "Je m’oriente vers le management sportif. Ça peut prendre plusieurs formes : directeur sportif, agent, ou pourquoi pas, un jour, président de club. On ne sait jamais ce que l’avenir réserve. Mon objectif, c’est vraiment d’avoir toutes les armes pour réussir dans l’un de ces trois métiers. C’est pour ça que je prépare la licence d’agent professionnel FIFA et, en parallèle, je me suis inscrit au CFM, un cursus de management sportif avec l’UEFA. Après, je reste avant tout un amoureux du ballon. Tous les week-ends, je suis sur les stades."

L'ex-milieu de l'ASSE bientôt entraineur ?

Bryan Dabo : "Le poste d’entraîneur, oui, ça m’a intéressé. Mais avec la vision du football que j’ai aujourd’hui et avec ma personnalité, ce n’est pas que je ferme cette porte, c’est plutôt que je me dis : ça risque d’être compliqué pour moi. Il y a trop de choses que j’aurais du mal à accepter.

Par exemple, discuter avec des agents qui m’appellent en disant : « Allô, j’ai dix phénomènes, il faut que tu me les prennes », ça, je ne peux pas. Avoir un directeur sportif qui empiète sur mon travail, je ne peux pas. Ou un président omniprésent, pareil, je ne peux pas.

Après, j’ai aussi beaucoup de points positifs à apporter. J’ai toujours été passionné par la tactique, j’ai baigné dans l’école italienne, j’ai eu des coachs qui étaient de grands tacticiens avec qui j’ai gardé d’excellents rapports."

"Le métier de directeur sportif, je pense que ça colle parfaitement à mon profil."

Bryan Dabo : "Le métier de directeur sportif, je pense que ça colle parfaitement à mon profil. Parce que je ne suis pas quelqu’un qui aime se mettre en avant. Mon rôle, c’est d’être le lien entre l’équipe première et la direction, tout en travaillant avec le coach pour construire l’effectif.

Ce n’est pas à moi de me mettre en avant. Si le coach a un besoin, c’est à moi d’aller chercher la solution, de remplir les missions. On a parfois vu que quand un directeur sportif devient trop omniprésent, ou qu’il prend une double casquette, ça peut vite devenir compliqué.

(...) Pour moi, le directeur sportif doit faire partie intégrante du club et de l’équipe première. Il doit avoir un droit de regard, travailler main dans la main avec le coach, toujours en accord. "

"Je suis aussi un grand admirateur de Luis Campos."

Bryan Dabo : "Une méthode précise ? Je ne pense pas en avoir. Je suis plutôt focalisé sur trois axes : l’humain, le mental et la performance. Tout au long de ma carrière, j’ai toujours entretenu d’excellentes relations avec mes directeurs sportifs. Que ce soit à Saint-Étienne avec David Wantier, aujourd’hui à Auxerre, à Montpellier avec Bruno Carott

Un directeur sportif doit aider à faire grandir les jeunes joueurs, mais aussi à faire grandir le club. Évidemment, ça demande beaucoup de travail et surtout la confiance d’un président. Avant de devenir numéro un, je pense qu’il faut apprendre. Il y a des étapes à franchir. C’est comme ça que je me projette pour les 3, 4 ou 5 prochaines années.

Je suis aussi un grand admirateur de Luis Campos. Honnêtement, ce qu’il a réalisé, c’est très, très fort. Partout où il est passé, il a gagné. Il a quelque chose en plus. Soit une méthode qui révolutionne, soit une vision unique, en plus de son réseau exceptionnel. Pour moi, c’est un exemple, un modèle."