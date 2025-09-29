Libre depuis la rupture unilatérale de son contrat avec l’AS Saint-Étienne, Pierre Ekwah cherche un nouveau club. En Écosse, le Celtic et les Rangers auraient été approchés pour s’attacher ses services. Une situation suivi de près par l'ASSE.

La situation juridique du milieu français reste complexe. Officiellement, l’ASSE rappelle qu’Ekwah est sous contrat jusqu’en 2029 après la levée de son option d’achat. Mais son avocat estime que la rupture, intervenue le 1er septembre, est valable et permet à son client de s’engager librement. Un bras de fer juridique est désormais ouvert, avec en toile de fond la jurisprudence Lassana Diarra.

Ekwah vers l'Écosse ?

Selon le journaliste écossais Mark Hendry, spécialiste des transferts, les deux géants de Glasgow – le Celtic et les Rangers – auraient été sollicités pour accueillir Pierre Ekwah. Aucune offre ferme n’est sur la table pour l’instant, mais les deux clubs seraient en phase de réflexion. Le profil du joueur, passé par Chelsea et Sunderland, correspond aux attentes du championnat écossais, où l’impact physique et la polyvalence au milieu sont des qualités recherchées.

Mercato : Prudence avant tout

Si l’opportunité d’une signature en Écosse existe, elle reste soumise à de nombreux aléas. Le statut contractuel d’Ekwah pourrait encore être contesté devant les instances. Le risque pour les clubs intéressés serait de recruter un joueur dont la situation n’est pas clarifiée, avec à la clé des sanctions financières. Le dossier n’est donc pas simple, même si l’intérêt des deux institutions écossaises montre que le joueur conserve une belle cote à l’étranger. Du côté de l'ASSSE, on ne compte pas en rester là. Les dirigeants stéphanois sont vent debout suite à la décision de Pierre Ekwah.

L’avenir de Pierre Ekwah pourrait se jouer loin du Forez, mais rien n’est encore acté. Pour l’heure, c’est l’incertitude qui domine. Affaire à suivre !

Source : Mark Hendry (Football Scotland)