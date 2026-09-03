Alors qu'un transfert à Liverpool était annoncé depuis plusieurs jours, l'attaquant de l'ASSE Djylian N'Guessan a finalement rejoint le Stade Brestois en prêt, ce jeudi 3 septembre. Le jeune joueur formé dans le Forez a par ailleurs prolongé jusqu'en 2028.

Cette officialisation vient clore un feuilleton contractuel qui monopolisait l'attention dans le Forez depuis plusieurs semaines. Sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2027, le jeune attaquant avait décliné les propositions de prolongation soumises par les dirigeants foréziens.

Consciente du risque d'un départ libre à moyen terme, la direction stéphanoise avait pris la décision de le tenir temporairement à l'écart du groupe professionnel. Une posture ferme mais pragmatique : face à l'intransigeance du clan du joueur, une vente rapide lors de ce mercato s'imposait comme l'unique solution pour préserver les intérêts économiques de l'institution.

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Pas de transfert à Liverpool, pour l'instant

Face à l'impossibilité de trouver un terrain d'entente, Kilmer Sports Ventures s'est donc résolue à se séparer de N'Guessan, et ce dès cet été. Mais alors qu'un transfert à Liverpool était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l'issue semble être bien différente. En effet, ce jeudi 3 septembre, le Stade Brestois a officialisé l'arrivée en prêt de l'attaquant de l'ASSE, qui n'était pas apparu dans le groupe professionnel cette saison.

Une issue assez étonnante alors que les négociations, à la base, semblaient tabler sur un transfert en Angleterre avant un prêt en Bretagne. Il n'en est finalement rien et les Verts sortent, pour le moment, sans aucune indemnité de transfert. Finalement, le club Stéphanois a indiqué dans un communiqué officialisant le départ de N'Guessan en prêt que ce dernier avait prolongé son contrant d'une saison. Il est donc lié à l'ASSE jusqu'en juin 2028.

ℹ️ Jeune attaquant formé au centre sportif Robert-Herbin, Djylian N'Guessan rejoint, en prêt, le @SB29. Bonne chance en Bretagne, Djylian ! pic.twitter.com/UmBJ38rha7 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 3, 2026

Quoi qu'il en soit, le jeune attaquant formé à L'Étrat quitte bien la Loire pour rejoindre le Finistère et le Stade Brestois, qui a également fait signer Giovanni Versini en provenance de Pau. Le club breton, endeuillé par la disparition d'Éric Roy cet été, vise un nouveau maintien en Ligue 1.

Le communiqué du Stade Brestois

"Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant Djylian N’Guessan, prêté par l’AS Saint-Étienne.

Djylian N’Guessan est un jeune attaquant français de 18 ans, né à Saint-Nazaire. Formé à l’AS Saint-Étienne, où il a évolué depuis son plus jeune âge, il est capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés. Attaquant puissant, mobile et technique, il possède un profil particulièrement prometteur.

Degemer mat Djylian !"