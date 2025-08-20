Fabrice Grange, ancien entraîneur des gardiens de l’AS Saint-Étienne, s’est engagé avec le NEOM SC en Arabie Saoudite, où il retrouve Christophe Galtier, qu’il a déjà côtoyé à l’ASSE et à Al Duhail.

Le technicien français, âgé de 51 ans, a officialisé son arrivée sur son compte LinkedIn. Depuis juillet 2025, il est désormais adjoint et entraîneur des gardiens de but professionnels du NEOM SC, nouveau projet sportif basé à Tabuk, en Arabie Saoudite. Cette nomination marque une nouvelle étape dans une carrière riche, au cours de laquelle il a accompagné plusieurs entraîneurs de renom, dont Christophe Galtier.

Une longue histoire avec l’ASSE

Arrivé à Saint-Étienne en 2012, Fabrice Grange a passé huit années sous le maillot vert en tant qu’entraîneur des gardiens. Durant cette période, il a contribué à la progression de plusieurs portiers et accompagné l’équipe dans ses meilleures années récentes. L’ASSE rappelait dans son communiqué de départ :

« Fabrice Grange a apporté son expérience, son savoir-faire et sa connaissance du haut niveau à plusieurs générations de gardiens de but. Il a ainsi contribué à la progression du club, qui s’est régulièrement classé dans le top 5 de Ligue 1 depuis 2013, année de la victoire en Coupe de la Ligue. Il a également participé à cinq campagnes européennes. »

Sa collaboration avec Christophe Galtier, alors entraîneur principal, avait marqué les supporters.

Un parcours international élargi

Depuis son départ de l’ASSE en 2020, Fabrice Grange a élargi ses horizons. Il a travaillé avec les Girondins de Bordeaux (2020-2021), puis à l’étranger avec la sélection ivoirienne (2022-2023), avant de rejoindre Al Duhail SC au Qatar (2023-2025). Son arrivée au NEOM SC confirme sa volonté de s’inscrire dans des projets ambitieux à l’international, et surtout de poursuivre son lien de confiance avec Christophe Galtier.

Des retrouvailles avec Galtier

Cette collaboration avec Galtier s’inscrit dans la continuité de leur travail commun à Saint-Étienne puis à Al Duhail. Au NEOM SC, les deux hommes vont tenter de poser les bases d’un projet sportif inédit, dans une région où le football se développe à grande vitesse.

« J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe désormais le poste d'adjoint, entraîneur des gardiens de but professionnels au NEOM S.C. », a écrit Grange sur LinkedIn.