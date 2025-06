Le football français traverse une période plus que délicate. Plusieurs clubs sont en difficultés ces dernières années. Parmi les exemples frappants, les Girondins de Bordeaux figurent en haut de la pile. Longtemps concurrent, voire amis pour certains supporters de l'ASSE, le club scapulaire traverse des heures sombres et ne voit pas le bout du tunnel.

Kahn renonce : un retrait aux lourdes conséquences

Alors qu'il incarnait une solution crédible à la relance des Girondins de Bordeaux, Oliver Kahn a mis fin à son projet de reprise ce lundi. Dans une lettre ouverte adressée aux supporters, l’ancien gardien emblématique du Bayern Munich a expliqué son choix après avoir étudié les données internes du club. Malgré une lettre d’intention déposée quelques jours plus tôt, Kahn a renoncé à injecter les 50 millions d’euros initialement prévus. En cause : des éléments financiers et juridiques découverts lors de son audit, qui l’ont visiblement refroidi.

Ce désistement brutal laisse la place au seul projet encore en lice : celui de Gérard Lopez, actuel propriétaire du club.

Gérard Lopez, dernier espoir pour les Girondins...

Face au retrait de Kahn, le plan de continuation conçu par Gérard Lopez devient le seul scénario de sortie de crise. Le club, toujours en redressement judiciaire, repose désormais sur un montage financier ambitieux, présenté à ses 400 créanciers. L’objectif : ramener la dette de près de 94 millions d’euros à 26 millions, remboursables sur dix ans avec des annuités croissantes.

Ce plan prévoit également une reconstruction sportive progressive, avec une remontée en Ligue 2 d’ici 2028, puis en Ligue 1 à l’horizon 2030. Une stratégie qui repose sur un financement rigoureux, sans recours immédiat à de nouveaux investisseurs, selon les avocats du club. Les créanciers ont jusqu’au 12 juin pour se prononcer, avant une audience clé au tribunal de commerce prévue le lendemain.

Un été décisif pour la survie du FCGB

Le temps presse pour Bordeaux. En plus de convaincre les créanciers, Gérard Lopez devra provisionner entre 10 et 12 millions d’euros pour assurer l’exercice 2025-2026. Cette enveloppe doit couvrir la première annuité de la dette, les remboursements aux assurances salaires, le loyer du Matmut Atlantique et, bien sûr, le budget sportif. La validation du plan par le tribunal conditionne aussi le passage crucial devant la DNCG, prévu le 24 juin.

Si la décision judiciaire attendue autour du 20 juin est favorable, Bordeaux pourrait entrevoir un début de stabilité. Dans le cas contraire, c’est une nouvelle descente aux enfers qui menace un club déjà tombé en National 2.