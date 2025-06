C’est une petite révolution dans l’audiovisuel du football français. Après la fin du contrat avec DAZN, la LFP va lancer sa propre chaîne pour diffuser la Ligue 1 dès la saison prochaine. Objectif : reprendre le contrôle de son produit et garantir la visibilité du championnat.

Ce lundi 2 juin, L’Équipe a révélé que LFP Media, la branche commerciale de la Ligue de Football Professionnel, a officiellement lancé un appel d’offres pour construire les fondations éditoriales et techniques de sa future chaîne 100 % Ligue 1.

Après l’échec de DAZN, qui avait acquis les droits principaux mais peinait à convaincre les abonnés, la LFP reprend la main. L’ambition est claire : créer une chaîne indépendante, diffusant les 8 matches par journée qu’elle possède, et éviter une nouvelle catastrophe économique.

Un appel d’offres en quatre lots

Selon les informations de L’Équipe, quatre lots ont été mis en consultation à destination de sociétés de production :

Les magazines (contenus autour des clubs, portraits, inside, etc.) L’habillage autour des matches (avant-matchs, après-matchs, émissions de débrief) La gestion des multiplex La gestion des personnels éditoriaux

À noter : la production pure des rencontres est déjà assurée en interne par LFP Media. Cette dernière conserve donc la captation des matchs en régie principale. La stratégie consiste à sous-traiter une partie des contenus annexes, tout en définissant la ligne éditoriale centrale depuis la Ligue. La réponse des producteurs et partenaires potentiels permettra ensuite de calibrer le mix entre production interne et externalisation.

LFP : Une chaîne à lancer pour le 15 août

Le top départ de la chaîne est prévu pour le 15 août 2025, date de reprise de la Ligue 1. Le compte à rebours est donc lancé pour structurer un média complet capable de proposer une couverture éditoriale cohérente, attractive, et surtout abordable pour les fans.

Dans le même temps, la LFP négocie avec des plateformes de diffusion pour distribuer cette chaîne : Canal+, beIN Sports, Amazon Prime Video, voire Disney+ ou DAZN pourraient être associés, à condition d’accepter un modèle sans exclusivité totale. L’objectif ? Obtenir un minimum garanti tout en gardant la main sur les revenus publicitaires et les abonnements.

Ne pas refaire les erreurs de DAZN

En fond de toile, l’échec de DAZN en France reste dans toutes les têtes. L’arrivée tardive de l’application, le manque de communication, l’absence d’offres claires pour les bars et collectivités, et surtout un prix d’abonnement jugé prohibitif (29,99 €/mois) ont conduit à une rupture anticipée du contrat.

La LFP veut éviter ce scénario. Le mot d’ordre : accessibilité et stabilité. Cela passera par un positionnement tarifaire plus compétitif, une distribution large, et un discours marketing orienté grand public.

Cette chaîne pourrait aussi devenir un outil de valorisation du championnat sur le long terme. Objectif : récupérer des marges jusqu’ici captées par des diffuseurs traditionnels.

Un enjeu majeur pour le football français et la LFP

Ce projet de chaîne est bien plus qu’une opération technique. Il conditionnera les revenus audiovisuels des clubs pour les prochaines saisons. Or, ces droits TV représentent jusqu’à 70 % des recettes de certains clubs, notamment en Ligue 2 ou pour les formations de bas de tableau.

Pour les supporters, cela représente aussi un enjeu concret. Ils pourront ainsi suivre leur équipe dans de bonnes conditions, à un prix acceptable, sans être tributaire des errements de diffuseurs étrangers peu implantés sur le marché français.