En surclassant Pau 6-0 mardi soir, l’ASSE a non seulement fait taire les critiques, mais a également confirmé un fait marquant : les Verts disposent de la meilleure attaque de France toutes divisions confondues.

Et même à l’échelle européenne, peu d’équipes rivalisent avec leur efficacité offensive.

27 buts en 12 matchs : l’ASSE frappe fort en Ligue 2

Avec 27 buts inscrits en 12 journées, soit une moyenne de 2,25 buts par match, l’AS Saint-Étienne domine largement le classement des attaques en Ligue 2. Elle devance Troyes (23 buts) ainsi que Dunkerque et Reims (22 buts chacun). Aucun autre club de la division ne suit ce rythme.

Mais ce qui impressionne, c’est que l’ASSE est, à ce jour, la meilleure attaque du football professionnel français, Ligue 1 comprise. Ni le PSG, ni l’OM, ni même Lille ne rivalise à l'étage supérieur.

Ligue 1, Ligue 2, National : personne ne fait mieux

En Ligue 1, la meilleure attaque actuelle est celle de l'OM, avec 24 buts en 10 matchs chacun, soit une moyenne de 2,4 buts par match, légèrement supérieure à celle des Verts. Mais en valeur absolue, aucun club français n’a marqué autant de buts que Saint-Étienne cette saison.

Du côté du National, aucune équipe ne s’approche non plus de ce total.

Une attaque qui rivalise avec l’Europe

Si l’on étend l’analyse aux grands championnats européens et leurs divisions inférieures, l’ASSE figure également parmi les meilleures attaques :

Bayern Munich (Bundesliga) : 30 buts en 8 matchs – 3,75 buts/match

(Bundesliga) : 30 buts en 8 matchs – Coventry City (Championship) : 34 buts en 12 matchs – 2,83 buts/match

(Championship) : 34 buts en 12 matchs – FC Barcelone (Liga) : 25 buts en 10 matchs – 2,5 buts/match

(Liga) : 25 buts en 10 matchs – Racing Santander (Liga B) : 27 buts en 11 matchs – 2,45 buts/match

(Liga B) : 27 buts en 11 matchs – Inter Milan (Serie A) : 22 buts en 9 matchs – 2,44 buts/match

(Serie A) : 22 buts en 9 matchs – OM (Ligue 1) : 24 buts en 10 matchs – 2,4 buts/match

(Ligue 1) : 24 buts en 10 matchs – ASSE (Ligue 2) : 27 buts en 12 matchs - 2,25 buts / matchs

(Ligue 2) : 27 buts en 12 matchs - Elversberg (Bundesliga 2) : 22 buts en 10 matchs – 2,2 buts/match

(Bundesliga 2) : 22 buts en 10 matchs – Carrarese (Serie B) : 17 buts en 10 matchs – 1,7 but/match

(Serie B) : 17 buts en 10 matchs – Tottenham, Chelsea, Manchester City (Premier League) : 17 buts en 9 matchs – 1,88 but/match

L'ASSE, une efficacité offensive qui doit maintenant durer

Cette explosion offensive témoigne de la force collective retrouvée par les hommes d’Eirik Horneland. Avec un secteur offensif en pleine confiance – notamment Duffus, Cardona, Stassin ou Davitashvili – les Verts se donnent les moyens de leurs ambitions.

Il faudra toutefois confirmer cette efficacité sur la durée, et ce, dès les prochains déplacements en championnat. Mais une chose est sûre : l’ASSE version 2025 a les moyens de marquer les esprits.

Classement buteur ASSE

Zuriko Davitashvili : 5 buts

Lucas Stassin : 4 buts

Florian Tardieu : 3 buts

Irvin Cardona : 3 buts

Augustine Boakye : 2 buts

Mickaël Nadé : 2 buts

Mahmoud Jaber : 1 but

Joao Ferreira : 1 but

Ben Old : 1 but

Igor Miladinovic : 1 but

Source : données officielles, ligues nationales