Le Stade de Reims prépare un tournant majeur pour son banc. Après une saison décevante en ligue 2 (6e), le club champenois s’active en coulisses pour trouver le profil idéal capable de relancer la machine.

L’avenir de Karel Geraerts semble scellé selon ici. Arrivé l’été dernier avec l’ambition de ramener Reims en Ligue 1, le technicien belge ne devrait pas poursuivre l’aventure. Malgré un contrat courant sur deux saisons, une séparation est en préparation.

Le bilan de cette année n’a pas répondu aux attentes. Trop irrégulière, l’équipe n’a jamais réellement trouvé son rythme. Le collectif a peiné à exister sur la durée, et certaines décisions ont interrogé en interne. Sans être le seul responsable, Geraerts n’a pas réussi à inverser la tendance ni à créer une dynamique durable.

Dans ce contexte, la direction rémoise a acté la nécessité d’ouvrir un nouveau cycle.

Dall’Oglio, un profil qui coche les cases pour la Ligue 2

Dans sa recherche, Reims privilégie un entraîneur expérimenté, rompu aux exigences de la Ligue 2. Un technicien capable de construire, mais surtout de performer rapidement.

Plusieurs pistes sont étudiées. Et un nom revient avec insistance en interne : Olivier Dall’Oglio.

L’ancien entraîneur de l’ASSE présente un profil séduisant. Il connaît parfaitement les réalités du championnat. Lors de la saison 2023-2024, il avait su remettre Saint-Étienne sur les rails, jusqu’à jouer les barrages d’accession à la Ligue 1.

Au-delà de ce passage récent, Dall’Oglio dispose d’une solide expérience. Que ce soit à Dijon, Montpellier ou Brest, il a souvent su tirer le maximum de ses groupes. Son ADN de formateur, forgé notamment à Nîmes, correspond également aux attentes du club champenois.

Libre actuellement, il représente une opportunité crédible.

Reims veut aller vite… très vite

Cette fois, Reims ne veut pas perdre de temps. La nomination tardive de Geraerts avait compliqué la préparation estivale. Le club souhaite désormais anticiper pour lancer son projet dans les meilleures conditions.

D’autres profils sont étudiés, comme Stéphane Gilli. Mais la priorité reste claire : un coach expérimenté, capable de maîtriser les pièges d’un championnat aussi exigeant que la Ligue 2.

Le dossier pourrait rapidement s’accélérer dans les prochains jours.