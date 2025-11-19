Les déclarations de Baptiste Malherbe ont remis en lumière le rôle de David Wantier à l’AJ Auxerre, alors que son parcours à l’ASSE et son statut particulier continuent de susciter des interrogations. Le président exécutif a défendu son organisation tout en rappelant la primauté de l’institution.

La prise de position de Baptiste Malherbe intervient dans un contexte sportif difficile pour l’AJA, et les propos du président ont replacé David Wantier au cœur des débats. Depuis plusieurs années, David Wantier pilote le recrutement auxerrois, d’abord comme consultant externe avant d’être nommé récemment directeur sportif. Un rôle confirmé par Malherbe, qui a insisté sur la continuité du fonctionnement interne dans l'Yonne Républicaine : « David et son département Sport mènent le recrutement depuis plusieurs années ». Cette mise au point vise à écarter les polémiques récentes, alors que les résultats en berne et un mercato jugé compliqué ont alimenté les critiques sur les choix réalisés.

La trajectoire de David Wantier à Auxerre n’a pourtant jamais été simple à lire. Prestataire externe rémunéré 18 000 euros par mois depuis novembre 2022, il évoluait depuis longtemps dans un cadre ambigu, entre influence déterminante sur les décisions sportives et absence de responsabilité officielle. Les échanges rapportés par L’Équipe, impliquant John Valovic-Galtier et Emmanuel Desplats, avaient renforcé cette impression de zone grise, l’un évoquant ouvertement un rôle qui ressemblait davantage à celui d’un agent qu’à celui d’un consultant. Pour Malherbe, il n’est pourtant pas question d’alimenter de nouveaux débats : « On ne doit pas d’un seul coup avoir ces sujets-là qui font polémique ». Il souligne la nécessité d’unité, rappelant que dans une période compliquée, l’essentiel reste de redresser l’équipe et de renforcer son encadrement. Au cœur de ces discussions, la place de David Wantier demeure centrale et scrutée.

Le rôle de Wantier à l’ASSE comme point de comparaison

Le passé de David Wantier à l’AS Saint-Étienne continue d’accompagner chacune de ses fonctions actuelles, tant son passage dans le Forez avait marqué les esprits. Responsable du recrutement entre 2015 et 2017, il avait quitté son métier d’agent pour s’installer durablement à L’Etrat, influençant directement les choix de mercato. Une période marquée par des arrivées contestées et des résultats mitigés, laissant derrière lui une image contrastée. Son départ du club en 2020 puis la reprise de sa licence d’agent en 2021 ont ravivé les critiques, avant qu’il ne fonde la société Constellium, active auprès de joueurs suivis également par Auxerre.

Ces éléments nourrissent aujourd’hui les interrogations persistantes autour de possibles conflits d’intérêts. La condamnation judiciaire de David Wantier en décembre 2024 (trois mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende dans l’affaire des commissions) a ajouté une nouvelle couche de complexité. S’il est le seul prévenu à ne pas avoir fait appel, cette affaire ne touche pas directement l’AJA mais met en lumière des pratiques antérieures qui alimentent encore la défiance chez certains observateurs. Pourtant, malgré ce passé mouvementé, son influence à Auxerre s’est solidement installée. Malherbe l’a rappelé en soulignant qu’il n’existe pas de rupture dans l’organisation interne : le recrutement reste géré par le département dirigé par David Wantier. Les critiques autour de son implication ne modifient donc pas, pour l’instant, son rôle opérationnel. Reste que ce passé stéphanois, où les méthodes et les résultats avaient déjà divisé, constitue un prisme incontournable pour comprendre la perception actuelle du directeur sportif.

L’avenir de David Wantier au centre des décisions à l’AJA

Dans son intervention, Baptiste Malherbe a insisté sur l’importance de l’institution AJA et sur la nécessité pour tous les acteurs du club, dirigeants, staff et joueurs, de se mettre au service du collectif. Une position qui inclut directement David Wantier, désormais pleinement intégré dans l’organigramme sportif. Le président l’a rappelé : « On se doit tous d’être performants. David a conscience qu’il faut aussi qu’il le soit ». Cette volonté de rappeler les responsabilités individuelles tout en préservant la cohésion reflète l’équilibre délicat dans lequel évolue Auxerre. L’avenir de David Wantier dépend en partie de cette dynamique collective, mais également de la relation qu’il entretient avec Christophe Pélissier et avec Malherbe lui-même.

Le président a tenu à démentir toute tension entre les trois hommes, évoquant une entente intacte malgré les rumeurs : « Il peut y avoir des désaccords. Il faut savoir se dire les choses. Mais ça, c’est en famille ». Dans cette logique, la fonction de David Wantier semble destinée à se renforcer, d’autant qu’il n’est plus détenteur d’une licence d’agent, levant un frein potentiel à une intégration plus profonde dans le club. Les perspectives d’évolution restent cependant liées aux résultats sportifs et à la capacité du club à retrouver de la stabilité. La situation actuelle, marquée par une crise de points, mais pas de confiance selon Malherbe, rend plus que jamais nécessaire une gouvernance claire. C’est dans ce contexte que le rôle de David Wantier continuera d’être observé.