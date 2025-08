Défaits par Cagliari pour leur dernier match de préparation, les Verts de l’AS Saint-Étienne (ASSE) ont montré un visage contrasté. Voici les 4 enseignements majeurs à retenir à une semaine de la reprise contre Laval.

L’AS Saint-Étienne a concédé une troisième défaite consécutive en s’inclinant 1-0 face à Cagliari. Après un début de match laborieux, les Verts ont progressivement repris le contrôle du jeu, sans pour autant se montrer dangereux. Bernauer a rapidement quitté ses partenaires sur blessure, remplacé par Appiah, auteur d’un sauvetage décisif en fin de première période.

Cagliari a ouvert le score sur une frappe enroulée après un ballon mal dégagé. Malgré une meilleure maîtrise en seconde période, l’ASSE a manqué de tranchant dans les 30 derniers mètres. Les entrées de Duffus, El Jamali ou Miladinovic n’ont pas changé la donne. En manque d’automatismes et d’efficacité offensive, les hommes d’Eirik Horneland terminent leur préparation sur une note mitigée, à une semaine du déplacement à Laval.

L’ASSE a urgemment besoin de latéraux

Le match contre Cagliari a une nouvelle fois mis en lumière un chantier préoccupant : l’absence de véritables latéraux. Entre blessures, méformes et bricolages défensifs, les couloirs stéphanois ont manqué d’équilibre, d’animation offensive et de rigueur défensive. Bernauer, titularisé à droite, a rapidement quitté ses partenaires sur blessure, remplacé par un Appiah solide mais limité offensivement. À gauche, la situation n’est guère meilleure. Sans apport dans la largeur, les Verts se sont contentés d’une possession stérile, incapable d’étirer le bloc italien. Pour espérer rivaliser en Ligue 2, il est impératif que le recrutement s’accélère à ces postes clés.

Le club stéphanois devrait rapidement se renforcer avec les futures arrivées attendues de Ebenezer Annan en provenance de Belgrade pour le poste de latéral gauche. A droite, c’est Joao Ferreira qui devrait s’engager à l’ASSE pour 4 saisons. Le portugais évolue à Watford, en championship.

Une possession stérile et sans tranchant

Face à un bloc bas et bien organisé, les Stéphanois ont monopolisé le ballon sans jamais réellement déséquilibrer leur adversaire. Hormis une percussion solitaire de Duffus et une occasion manquée par Cardona en fin de première période, les actions franches ont été trop rares. La maîtrise du ballon, certes plus aboutie que contre le Paris FC, reste encore trop scolaire.

Sans verticalité, sans prise de risque dans la passe ou la course, les Verts s’enferment dans un jeu prévisible. Il manque une étincelle, un détonateur, un créateur pour faire sauter le verrou. Ce manque d’efficacité offensive, couplé à une animation trop lente, doit être corrigé au plus vite.

Une charnière centrale rassurante malgré tout

Dans ce marasme collectif, la charnière centrale a tenu le choc. Qu’il s’agisse de Nadé ou Chico Lamba, les deux ont répondu présent dans les duels et les relances. Malgré un but encaissé sur un ballon mal renvoyé par Appiah, la paire Nadé - Lamba n’a pas rompu.

Cette doublette défensive semble être celui qui offre le plus de garanties à ce jour pour débuter à Laval. Maxime Bernauer pourrait bien manquer la rencontre suite à sa blessure contractée hier soir…

L’ASSE a besoin d’une vraie sentinelle

Mahmoud Jaber a été utilisé comme sentinelle, rôle dans lequel il n’a ni brillé à la récupération ni dans l’orientation du jeu. À son image, le milieu de terrain stéphanois a manqué de liant. Jaber a besoin de jouer plus haut, de se projeter, pas de subir le jeu adverse.

Ce choix tactique interroge et met en lumière l’absence d’un vrai numéro 6 capable de casser les attaques, d’assurer les transitions et d’imposer un tempo. Un profil de récupérateur expérimenté manque cruellement dans l’effectif, et cela se voit dans chaque phase de relance. Un renfort à ce poste est indispensable pour équilibrer l’équipe et rendre le milieu plus performant. Mahmoud Jaber a cependant livré une préparation intéressante malgré une utilisation à un poste qui ne semble pas être le sien au milieu.