Longtemps exemplaire sur le plan disciplinaire, l’ASSE commence à accumuler les avertissements. Face à Montpellier, les hommes d'Eirik Horneland ont ajouté quatre nouveaux cartons à une liste qui s’allonge dangereusement.

Depuis le début de saison, l’ASSE impressionnait par sa solidité défensive et sa rigueur collective. Après sept journées, les Verts affichaient un bilan presque parfait : aucun carton rouge, peu d’avertissements et une discipline irréprochable. La patte Horneland avaient permis de canaliser l’agressivité du groupe tout en conservant une haute intensité.

Une rigueur en recul

Mais depuis quelques semaines, le ton a changé. Déjà bousculés face à Guingamp, les Stéphanois avaient montré plus de nervosité, entre contestations et fautes d’humeur. Et la victoire à Montpellier (2-0), pourtant précieuse, n’a pas inversé cette tendance.

Montpellier – ASSE : quatre nouveaux avertis

La rencontre du week-end a laissé des traces dans les colonnes du rapport disciplinaire. Zuriko Davitashvili, Florian Tardieu, Ebenezer Annan et Mickaël Nadé ont chacun été avertis par l’arbitre. Quatre cartons jaunes supplémentaires qui viennent s’ajouter à une série déjà bien fournie.

Si la combativité des Verts a souvent fait la différence dans ce duel engagé, cette accumulation d’avertissements pourrait peser lourd dans les semaines à venir. Horneland devra trouver le juste équilibre entre intensité et maîtrise pour éviter des suspensions qui pourraient fragiliser son effectif avant une série d’affiches importantes (Le Mans, Annecy, Pau, Red Star, Troyes).

Vers des suspensions à surveiller

Avec la nouvelle règle de la LFP — suspension automatique après cinq avertissements, quelle que soit la période — plusieurs Stéphanois approchent du seuil critique. João Ferreira, Ebenezer Annan et Maxime Bernauer comptent déjà deux cartons jaunes chacun, soit près de la moitié des sanctions de l’équipe.

Derrière eux, une ribambelle de joueurs ont déjà été sanctionnés au moins une fois, preuve que la tension monte au fil des journées. Une évolution à surveiller, d’autant que les matchs à venir s’annoncent physiques et disputés.

Les cartons de l’ASSE après Montpellier

Ebenezer Annan : 3 jaunes

Maxime Bernauer : 2 jaunes (1 rouge)

Joao Ferreira : 2 jaunes

Mickaël Nadé : 2 jaunes

Aïmen Moueffek : 1 jaune

Lucas Stassin : 1 jaune

Chico Lamba : 1 jaune

Igor Miladinovic : 1 jaune

Augustine Boakye : 1 jaune

Florian Tardieu : 1 jaune

Zuriko Davitashvili : 1 jaune

Mahmoud Jaber : 1 jaune

Soit 17 avertissements en 9 journées, un total qui place désormais l’ASSE dans la moyenne haute du classement disciplinaire. Rien d’alarmant pour l’instant, mais un signe clair : les Verts devront retrouver la sérénité qui faisait leur force en début de saison. Six équipe ont pris moins de cartons que les Verts. Avec 112 fautes commises, l'ASSE a plus souvent été réprimendés que Clermont (82), Pau (87), l'EAG (107) et Amiens (111).

