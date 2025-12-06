L’AS Saint-Étienne (ASSE) se rend à Dunkerque ce samedi pour la 16ᵉ journée de Ligue 2 BKT. Après leur qualification en Coupe de France, les Verts veulent poursuivre leur dynamique en championnat face à une formation nordiste invaincue depuis cinq journées. Coup d’envoi à 20h.

Les Verts entament leur série de décembre avec un déplacement délicat au stade Marcel-Tribut. Après une victoire maîtrisée contre Écotay-Moingt en Coupe, les hommes d’Eirik Horneland retrouvent le championnat.

Face à eux, une équipe de Dunkerque en pleine forme. Invaincue depuis cinq matchs (3 victoires, 2 nuls), l’USLD a retrouvé des couleurs et vise le Top 5. La rencontre s’annonce intense : le stade affichera complet pour la réception de l’ASSE, preuve de l’attente autour de ce duel.

Horaires et diffusion : où suivre USLD – ASSE ?

📅 Samedi 7 décembre 2025

🕖 Coup d’envoi à 20h00

📺 beIN SPORTS 1 (antenne à 19h30)

📱 Streaming sur beIN CONNECT

🎧 France Bleu Saint-Étienne Loire (97.1 FM) diffusera également la rencontre en direct, avec commentaires et analyses à suivre en temps réel.

Objectif Points pour l'AS Saint-Etienne

L’ASSE entend bien confirmer sa bonne forme actuelle. Avec une attaque en confiance et des retours importants dans le groupe, Eirik Horneland veut garder le cap dans la course à la montée.

Privés de plusieurs joueurs, dont Stassin ou Lamba, les Verts devront faire preuve de maîtrise face à une formation dunkerquoise qui excelle dans la possession et l’efficacité offensive. Une vraie bataille tactique s’annonce.

En cas de victoire, Saint-Étienne resterait au contact de la première place de Ligue 2 BKT, à une semaine de la trêve hivernale. L'ESTAC recevra Rodez ce samedi. Les ruthénois doivent une revanche à leur entraineur après une élimination qui fait tâche en Coupe de France face à Canet en Roussillon (N3).

📍 USLD – ASSE, samedi 7 décembre à 20 h

📺 En direct sur beIN SPORTS 1

🎧 À la radio sur France Bleu Saint-Étienne Loire (97.1 FM)