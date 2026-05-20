L’ASSE accélère déjà son mercato estival. Le club stéphanois a décidé de lever les options d’achat de deux jeunes joueurs prêtés cette saison. Deux paris sur l’avenir pour les Verts.

L’AS Saint-Étienne poursuit son travail de reconstruction. Alors que la saison n’est pas encore totalement terminée, les dirigeants stéphanois avancent déjà sur l’effectif de demain. Parmi les quatre joueurs prêtés avec option d’achat cette saison, deux vont définitivement s’inscrire dans le projet du club.

Si Abdoulaye Kanté et Aboubaka Soumahoro évoluent avec le groupe professionnel en étant sous contrat en prêt avec option d'achat, ce sont bien deux jeunes éléments de la réserve qui ont convaincu les décideurs stéphanois ces derniers mois.

Adam Baalal a convaincu l’ASSE

Arrivé lors du mercato hivernal en provenance de l’Union Touarga, Adam Baalal (portrait ici) n’a pas mis longtemps à se faire remarquer sous le maillot vert. Le milieu de terrain marocain, né en 2007, a rapidement trouvé sa place avec le groupe réserve.

En seulement sept rencontres disputées, l’international U20 marocain a inscrit deux buts et affiché une vraie personnalité dans l’entrejeu. Ses performances ont rapidement attiré l’attention du staff professionnel.

Philippe Montanier l’a ainsi régulièrement intégré aux séances d’entraînement des pros ces dernières semaines. Une progression logique qui a même conduit le jeune joueur à apparaître dans le groupe stéphanois pour la rencontre de Ligue 2 face à Rodez lors de la 33e journée.

Des signaux très positifs qui ont convaincu l’ASSE de lever son option d’achat. Le club ligérien a proposé un contrat longue durée de quatre saisons au jeune milieu offensif.

Modibo Sissoko également conservé

Le second dossier concernait Modibo Sissoko. Arrivé en prêt depuis les Guidars FC au Mali, le milieu de terrain né en 2006 a connu une adaptation plus progressive dans le Forez.

Moins exposé que Baalal cette saison, le Malien a tout de même disputé douze rencontres avec la réserve stéphanoise. Malgré une acclimatation plus lente au football français, les dirigeants de l’ASSE croient au potentiel du joueur.

Le club a donc décidé de lui offrir une saison supplémentaire afin de poursuivre son développement sous les couleurs stéphanoises.

Dans un premier temps, Adam Baalal et Modibo Sissoko intégreront l’effectif réserve la saison prochaine. Mais leurs profils sont suivis de près en interne et les Verts espèrent désormais les voir franchir un nouveau cap dans les mois à venir.

L’ASSE tient ainsi officiellement ses deux premières recrues de l’été. Deux jeunes joueurs à fort potentiel qui symbolisent parfaitement la nouvelle stratégie du club : miser sur la jeunesse et le développement interne.