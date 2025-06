Les Bleuettes de Philippe Joly terminent la phase de groupes de l'Euro U19 avec un sans-faute. Face à l’Italie, la Stéphanoise Taëryne Job a une nouvelle fois participé à la fête.

Déjà qualifiées avant le coup d’envoi, la France et l’Italie s’affrontaient pour la première place du groupe A. Objectif atteint pour les Bleuettes qui, après avoir dominé la Suède (3-0) et la Pologne (6-0) ont assuré une troisième victoire en autant de rencontres. Avec un total impressionnant de 11 buts inscrits pour un seul encaissé, les Françaises confirment leur statut de favorites dans cet Euro U19 féminin.

Une première place méritée pour les Bleuettes lors de cette Euro

Le sélectionneur Philippe Joly avait décidé de faire tourner son effectif pour ce match sans enjeu immédiat. Ce dernier a titularisé sept nouvelles joueuses. Un pari gagnant, tant la dynamique collective est restée intacte. La France a logiquement pris l’avantage grâce à une tête de Landryna Lushimba Bilombi (33e), parfaitement servie par Maeline Mendy sur coup franc. Malgré l’égalisation italienne à l’heure de jeu, les Tricolores ont vite repris les devants par Kenza Roche Dufour. Il s'agissait d'un nouveau coup de pied arrêté orchestré par Ornella Graziani (74e).

Taëryne Job confirme sa montée en puissance

Entrée en jeu à la 57e minute, Taëryne Job continue d’engranger de l’expérience précieuse dans ce tournoi de haut niveau. À 18 ans, la jeune défenseure de l’AS Saint-Étienne prouve qu’elle a sa place parmi les meilleures joueuses de sa génération. Elle a su répondre présente dès son entrée sur le terrain.

Révélation de l’Euro U17 en 2023, Job poursuit son ascension dans les catégories jeunes de l’équipe de France. Sa régularité et sa capacité à s’adapter aux exigences du très haut niveau en font une valeur montante à suivre de près. Sa participation active à ce succès contre l’Italie valide les choix du staff de l’ASSE qui a misé sur elle depuis ses débuts professionnels.

Cap sur les demi-finales contre le Portugal

Avec trois victoires en trois matchs, la France termine en tête de son groupe avec neuf points. Elle affrontera le Portugal en demi-finale ce mardi 24 juin à 17h00 ou 20h00, à Mielec ou Stalowa Wola. L’autre affiche opposera l’Espagne à l’Italie.

Avec une attaque flamboyante menée par Liana Joseph (4 buts) et une défense quasi imperméable (1 but encaissé), les Bleuettes arrivent en pleine confiance pour ce rendez-vous décisif. Le rêve d’un titre européen reste plus que jamais d’actualité. Pour Taëryne Job, chaque minute jouée est une opportunité de marquer des points. Mais, c'est aussi la possibilité de viser, pourquoi pas, un rôle de titulaire lors du dernier carré. Réponse dans quelques jours.