À seulement 17 ans, Paul Eymard cristallise les tensions au sein de l’AS Saint-Étienne. Le club veut blinder son avenir, mais la pépite du centre de formation de l'ASSE attire les convoitises étrangères.

Avec son élégance balle au pied et sa vision du jeu, Paul Eymard s’est imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la génération 2008. Membre incontournable de l’équipe de France U17 lors de l’Euro 2025, où les Bleuets ont échoué en finale face au Portugal (0-3), le jeune milieu stéphanois a attiré de nombreux regards au-delà des frontières. Une trajectoire ascendante qui complique sérieusement les plans de l’ASSE.

Paul Eymard : Un contrat pro sur la table, mais ...

Depuis plusieurs semaines, l’AS Saint-Étienne tente de convaincre Paul Eymard de signer son premier contrat professionnel. Le club lui propose un bail de trois ans, avec deux années supplémentaires activées automatiquement en janvier. Une offre structurée pour sécuriser un talent qui, à seulement 17 ans, suscite déjà des intérêts multiples. Pourtant, malgré la volonté du joueur de poursuivre son développement dans le Forez, son entourage n'est pas sur la même longueur d’onde...

Comme l'indique le 10 Sport, les négociations achoppent. Le clan Eymard juge les conditions proposées insuffisantes, tant sur le plan financier que sur les garanties sportives. Un véritable bras de fer s’est engagé en coulisses, avec un enjeu majeur : éviter un départ prématuré d’un joueur formé au club.

Mercato : L’étranger séduit, l’Italie intrigue

C’est ici que la situation se complexifie. Parmi les clubs intéressés, l’Inter Milan a clairement manifesté son attrait pour le jeune Français. Une piste séduisante sur le papier, mais qui interroge : le championnat italien, historiquement frileux avec les jeunes joueurs, n’offre pas toujours un environnement favorable à l’éclosion de talents étrangers. L’exemple récent de Noah Raveyre, parti à l’AC Milan sans avoir su s’imposer, illustre les risques d’un exil précoce. Dans le cas d’Eymard, l’opportunité pourrait se transformer en obstacle.

Un compte à rebours lancé pour l’ASSE

Le temps presse. Paul Eymard est sous contrat aspirant jusqu’en juin 2026, soit une saison encore. Mais l’absence de signature d’un contrat pro permet à ses prétendants de maintenir une pression constante sur le club stéphanois. L’ASSE, de son côté, ne veut pas revivre un scénario à la Noah Raveyre, parti sans avoir pleinement marqué l’équipe première.

Dans ce contexte, les prochaines semaines seront décisives. Le club doit trouver un terrain d’entente avec l’entourage du joueur pour éviter de perdre l’un de ses plus beaux espoirs. Et surtout, il devra convaincre que le projet de formation à la stéphanoise reste l’un des meilleurs tremplins vers le haut niveau.