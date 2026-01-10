Capitaine des U19 de l’ASSE, Noélie Chovin rejoindra l’Équipe de France U17F. Elle sera accompagnée à Clairefontaine par Eden Alzamora, appelée en U16F. Un signe fort du travail réalisé au sein de la formation féminine stéphanoise.

Formée à Périgneux Saint-Maurice Foot, Noélie Chovin confirme saison après saison sa progression. Défenseure et capitaine des U19N de l’ASSE, elle a été appelée pour un rassemblement à Clairefontaine du 19 au 22 janvier. Objectif : préparer le 2e tour des éliminatoires de l’Euro 2026 avec l’Équipe de France U17F.

De son côté, Eden Alzamora, régulièrement surclassée avec les U19 malgré son jeune âge, participera au même stage dans la catégorie U16F. Une double convocation qui illustre la dynamique positive du centre de formation féminin stéphanois.

Noélie Chovin (ASSE) avec les U17F pour l’Euro 2026

À seulement 16 ans, Noélie Chovin s’impose déjà comme une valeur sûre du groupe U19N de l’ASSE.

Sa présence à Clairefontaine s’inscrit dans un stage de préparation en vue des prochaines échéances européennes. Les Bleuettes ambitionnent une qualification pour l’Euro U17 2026. Ce rassemblement permettra aux encadrants d’affiner leurs choix et d’installer une dynamique collective.

Pour Noélie, c’est une nouvelle étape dans un parcours déjà prometteur. Et une juste récompense pour son investissement sous le maillot de l'ASSE.

Eden Alzamora poursuivra sa progression avec les U16F

Autre jeune joueuse de la formation de l'ASSE, Eden Alzamora continue de faire parler d’elle. Joueuse U16 intégrée avec régularité dans le groupe U19, elle s’impose comme un profil polyvalent et ambitieux.

Convoquée par la sélectionneure Peggy Provost, Eden rejoindra Clairefontaine pour une préparation en vue d’un double rendez-vous face à l’Italie prévu en février. Une belle opportunité de continuer à apprendre et à franchir des paliers.

En intégrant les sélections nationales, Noélie et Eden montrent la voie aux jeunes Vertes. Le travail de formation paie, et l’ASSE peut se réjouir de voir son vivier féminin briller au niveau national.