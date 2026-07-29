Le Pau FC a annoncé ce mardi sur son compte X que la FIFA avait levé l'interdiction de recrutement qui frappait le club. Une excellente nouvelle qui met fin aux incertitudes entourant le prêt d'Axel Dodote en provenance de l'AS Saint-Étienne.

C'est une issue que le Pau FC attendait avec impatience. Dans un communiqué officiel, le club béarnais a confirmé que la FIFA avait levé l'interdiction de recrutement qui pesait sur lui depuis plusieurs semaines. Une décision qui lui permet désormais de poursuivre son mercato « dans les meilleures conditions, conformément à ses ambitions sportives ».

Pour l'AS Saint-Étienne, cette annonce clôt définitivement le débat sur la situation de son jeune joueur prêté. Alors que les Verts avaient officialisé le prêt d'Axel Dodote, un doute persistait quant à l'enregistrement du joueur en raison de cette sanction administrative.

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Une situation enfin débloquée

Le Pau FC a tenu à remercier « toutes les personnes qui lui ont témoigné leur confiance et leur soutien durant cette période ». Le club précise également qu'il poursuivra ses démarches devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), afin de faire reconnaître sa bonne foi et de démontrer qu'il n'est pas responsable de cette affaire.

En parallèle, les dirigeants palois peuvent désormais se concentrer pleinement sur la préparation de la nouvelle saison. « Le Pau Football Club reste pleinement mobilisé pour préparer la saison à venir et se concentrer sur ses objectifs sportifs », conclut le communiqué.

Une bonne nouvelle pour Axel Dodote

Du côté de l'ASSE, cette décision met fin au dossier. Le prêt d'Axel Dodote n'est désormais plus menacé et le jeune Stéphanois va pouvoir intégrer officiellement l'effectif de Pau.

Cette expérience en Ligue 2 doit lui permettre d'enchaîner les minutes et de poursuivre sa progression dans un environnement où il pourra bénéficier d'un temps de jeu plus important. Pour Saint-Étienne, l'objectif reste inchangé : accompagner le développement de l'un des jeunes éléments prometteurs du centre de formation afin qu'il revienne plus armé à l'issue de son prêt.

Le dénouement de ce dossier représente donc une bonne nouvelle pour toutes les parties. Pau peut reprendre son mercato, Axel Dodote peut enfin débuter pleinement son aventure dans le Béarn et l'ASSE voit l'un de ses jeunes talents partir dans les conditions initialement prévues.

Source : Pau FC (x) officiel.