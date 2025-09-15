Du National français aux championnats plus exotiques, plusieurs anciens joueurs de l’ASSE se sont distingués ce week-end en marquant des buts décisifs pour leurs clubs respectifs. Retour sur leurs performances.

En France, le championnat National a vu deux ex-Stéphanois trouver le chemin des filets.

Le Capverdien Kenny Rocha Santos, désormais sous les couleurs du FC Rouen, a inscrit le troisième but de son équipe sur la pelouse du Puy (0-3). Entré en jeu en seconde période, l’ancien milieu de l’ASSE a scellé la victoire normande d’une frappe précise en confirmant son rôle de dynamiteur de fin de match.

Kenny Rocha Santos et Enzo Mayilla en réussite en National

Dans le même temps, Enzo Mayilla, formé à l’ASSE, a offert l’ouverture du score à Aubagne lors du déplacement à Quevilly. Malgré ce but précoce, son équipe s’est inclinée 2-1, mais le milieu offensif a rappelé son sens du placement et de l’efficacité.

Oussama Tannane et Enzo Crivelli marquent au Moyen-Orient

À l’international, deux autres anciens Verts se sont distingués.

Au Qatar, l’inévitable Oussama Tannane a inscrit un but pour Umm Salal lors de la défaite 4-2 face à Al Duhail. Toujours aussi imprévisible balle au pied, l’ex-Stéphanois continue de briller par ses coups de patte, même si ses fulgurances n’ont pas suffi à éviter la défaite de son équipe.

En Iran, Enzo Crivelli a trouvé la faille pour Sepahan dans un match disputé face à Gol Gohar. Son but a permis d’arracher le point du match nul (1-1). Fidèle à son style combatif, l’attaquant français s’affirme comme un élément incontournable de son club.

Veretout, van Wolfswinkel et Clémaron également buteurs

La journée de samedi a également souri à plusieurs anciens Verts.

Aux Pays-Bas, Ricky van Wolfswinkel a marqué à la 87e minute pour Twente face au NAC Breda, permettant à son équipe d’arracher le nul (2-2). Un but qui rappelle la longévité de l’attaquant néerlandais, toujours décisif dans les moments clés à 36 ans.

Au Qatar, Jordan Veretout a inscrit un but pour Al Arabi lors du déplacement à Al Shamal (3-2). Le milieu de terrain, passé par Saint-Étienne entre 2015 et 2017, continue de faire parler son volume de jeu et son sens du but dans le Golfe.

Enfin, en Suisse, Maeva Clémaron a participé au festival offensif d’Yverdon contre Soleure (7-0). L’internationale française a signé une réalisation dans une rencontre à sens unique, confirmant l’excellent début de saison de sa formation.