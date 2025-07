Dans le sillage de Kilmer Sports, l’ASSE se restructure en profondeur. Parmi les cinq nouveaux visages intégrés à la cellule de recrutement cet été, Pedro Ferreirinha incarne à merveille cette ambition de modernisation et d’ouverture à l’international.

C'est une information que nous vous avons communiquée en exclusivité hier sur le site. L'ASSE a densifié sa cellule de recrutement avec l'arrivée de cinq recruteurs. Une nécessité pour un club qui a cumulé trop d'erreurs de recrutement ces dernières saisons. Dans sa vidéo pour Bola Parada, il explique qu'il vient à Saint-Etienne pour y travailler au centre du centre de formation dans l'idée de recruter à l'étranger.

Une trajectoire construite entre Porto, Amsterdam et désormais l'ASSE

Nommé en juin dernier au poste de Emerging Talent Scout - Europe à l’AS Saint-Étienne, Pedro Ferreirinha n’est pas un novice dans le monde du scouting. Âgé d’une trentaine d’années, ce Portugais affiche déjà une expérience remarquable sur le continent. Passé par le FC Porto, où il a gravi les échelons de la détection de jeunes talents entre 2018 et 2022, il s’est ensuite affirmé comme International Youth Scout à l’Ajax Amsterdam, un club réputé pour son savoir-faire dans la formation. Là-bas, il a notamment supervisé les marchés portugais et italien.

À Saint-Étienne, Ferreirinha vient ajouter sa pierre à l’édifice d’une cellule repensée autour de profils jeunes, multilingues et connectés aux réalités du terrain européen. Sa maîtrise de l’anglais, du portugais et ses solides bases en espagnol sont des atouts clés dans un environnement de plus en plus tourné vers la détection à l’échelle continentale.

Kilmer Sports mise sur une cellule de recrutement rajeunie et stratégique

L’arrivée de Pedro Ferreirinha ne s’inscrit pas dans un simple ajustement. Elle fait partie d’un plan bien plus vaste orchestré par Kilmer Sports, nouvel actionnaire majoritaire, pour professionnaliser et structurer le recrutement de l’ASSE. Aux côtés de Ferreirinha, quatre autres recruteurs ont rejoint le club : Alexandre Lousberg, Guillaume Leleu, Freddy Ferreira et Uli Schier. Tous partagent le même ADN : une culture du détail, une approche moderne du scouting, et une capacité à sourcer des profils à fort potentiel.

Ce rajeunissement de l’organigramme de la cellule vise à anticiper les évolutions du marché des transferts et à renforcer la compétitivité du club, notamment en Ligue 2 où la recherche d’efficacité économique est constante. Ferreirinha, par son expertise technique et son œil affûté, sera notamment en charge d’identifier de jeunes talents sous-exposés capables d’éclore sous le maillot vert.

Le scouting comme pilier de la reconstruction stéphanoise

Kilmer Sports l’a bien compris : pour redonner à l’ASSE sa place au sommet du football français, il faudra savoir dénicher les pépites de demain, souvent avant les autres. Le profil de Pedro Ferreirinha répond parfaitement à cette logique. Son parcours témoigne d’une double compétence : le repérage sur le terrain et l’analyse vidéo, couplée à une forte sensibilité à la data.

Son passage chez Sports Interactive, l’entreprise derrière la série Football Manager, ou encore ses expériences chez E&Z Soccer Players et RPI Sports, illustrent sa capacité à évoluer dans des environnements à la fois techniques et innovants. Une polyvalence précieuse au moment de constituer une base de données fiable et évolutive sur les futurs talents européens.

Avec Ferreirinha et ses nouveaux collègues, l’ASSE se dote d’un outil de veille et de prospection qui pourrait bien faire la différence à moyen terme.