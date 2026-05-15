Rodez a renversé le Red Star 3-2 ce mardi soir au Stade de Paris. Les Ruthénois défient l'ASSE vendredi au Chaudron, deux ans après avoir été éliminés par les Verts à ce même stade des play-offs. Mais cette fois, Rodez arrive différemment. Avec l'expérience, la confiance, et une invincibilité record.

ASSE - Rodez : La revanche de 2024

En 2023-24, Rodez avait déjà frappé à la porte de la Ligue 1. Les Ruthénois avaient atteint les play-offs, avant de tomber face à l'ASSE (0-2). Une élimination douloureuse pour un club qui sentait que le moment était proche. Deux ans plus tard, ils sont de retour. Au même stade. Contre le même adversaire. Au même endroit. "C'est la seconde fois donc on va se servir de l'expérience déjà acquise pour ajouter quelques ingrédients à ce qui pourrait être une belle aventure", lance Grégory Ursule, manager général du club depuis 2011.

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La différence avec 2024 ? L'état de forme est incomparable. Rodez est la seule équipe des cinq grands championnats européens à être encore invaincue en 2026. La série remonte au 7 novembre 2025. Aucune défaite depuis près de six mois, toutes compétitions confondues. Et cette invincibilité, ils l'ont prolongée ce mardi soir en renversant le Red Star 3-2 à Bauer, alors qu'ils étaient menés. Un mental de fer.

Rodez : Un modèle qui tient la route

Rodez est 16e budget de Ligue 2 avec 7,7 millions d'euros. Pourtant, ils jouent les play-offs. L'explication est dans l'organisation. Un triumvirat dirigeant stable, un entraîneur en place depuis 2022 après le mandat de sept ans de Peyrelade, des recrutements malins sur des profils à relancer qui deviennent des ventes rentables. Nkada au Standard, Corredor à Darmstadt, Cadiou à Lorient. Un modèle vertueux, patient, cohérent.

"On communique beaucoup, ça va vite parce qu'on sait où on va", résume Ursule. Dans un football où les organigrammes explosent à la moindre pression, Rodez avance en toute discrétion sans attente démesuré, un confort au centre de la stabilité ruthénoise. Et ça fonctionne.

Paul-Lignon prêt pour la L1, le budget à recalculer

Si l'aventure se prolonge, il faudra gérer l'inédit. L'Aveyron n'a jamais eu de club en Ligue 1. Paul-Lignon, avec ses 6 761 places, deviendrait le plus petit stade de l'histoire de l'élite. Mais Ursule balaie l'inquiétude : "On fait des guichets fermés à chaque match, les hospitalités sont pleines à chaque fois. Paul-Lignon répond au cahier de charges pour la Ligue 1, sans problème."

Il faudra en revanche recalibrer rapidement le budget en cas de montée. Mais le club le sait. Il anticipe. C'est dans son ADN.

Vendredi soir au Chaudron, Rodez ne viendra pas en victime. Ils viendront avec six mois d'invincibilité dans les jambes, l'expérience de 2024, et la conviction que cette fois, l'histoire peut s'écrire différemment.

Source : L'Équipe