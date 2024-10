Tandis que l'ASSE grappille des points dans son championnat, les joueurs prêtés montent en grade. Bladi, Owusu, Bentayg et Cissé étaient sur le pont ce week-end.

Owusu défait à domicile

Beres Owusu a effectué son retour sur les pelouses de National ce vendredi après avoir purgé sa suspension. Pour rappel, le défenseur obtenait son deuxième carton face au Mans après un vilain tacle avant le coup de sifflet final.

Titularisé face à Nancy, Beres Owusu n'est pas parvenu à garder ses cages inviolées. Benjamin Gomel offre les trois points à Nancy dès la 7e minute de jeu. Sur l'action, le défenseur dévie la balle et trompe son gardien.

Premier banc loin de l'ASSE pour Bladi

Titularisé durant huit oppositions consécutives, Darling Bladi a été mis sur le blanc par David Le Frapper face à Aubagne (National 1). Le FBBP01 s'est alors assuré les trois points dans les dernières minutes de la rencontre. Ottman Dadoune offre la victoire aux siens sur corner.

Darling Bladi, entré en jeu à la 77e minute de jeu, a réalisé une prestation convaincante. Le numéro 27 s'est montré en jambe sur son côté gauche, multipliant les appels de balles et les bons ballons. L'arrière gauche gagne sa place dans l'Ain, et demeure l'un des joueurs les plus utilisés par David Le Frapper (626 minutes).

Cissé de retour de blessure

Karim Cissé était de retour de blessure ce week-end. Le Stéphanois n'a joué que sept petites minutes en Ligue 2 sous ses nouvelles couleurs. Remplaçant au coup d'envoi, il a disputé le dernier quart d'heure. Son équipe s'est malheureusement inclinée 4-2. Lorsqu'il est entré à la 76e, le score était de 3à1. Il est au départ de l'action sur le second but annecien. Il réalise une belle différence en éliminant ses adversaires directs. Une prestation qui lui donne forcément du crédit pour la suite.

Bentayg enchaîne

Il disputait ce dimanche la coupe d'Egypte contre le club de Pyramid. Titulaire au coup d'envoi, il a écopé d'un carton jaune à la 50e minute de jeu. Son équipe s'est imposé au tir au but après avoir fait jeu égal dans le temps réglementaire (1-1). Zamalek l'a emporté 5-4 aux tirs au but, Mahmoud Bentayg n'a pas tiré. Un match qui donne encore du temps de jeu au jeune marocain encore sous contrat à l'ASSE !