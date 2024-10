La 8ème journée de Ligue 1 s'est terminée ce dimanche soir par le déplacement de Marseille à la Mosson de Montpellier. Du côté des tribunes, les images du Chaudron en ébullition ce samedi ont marqué les esprits et fait le tour des réseaux sociaux. Il faut dire que Geoffroy-Guichard était bouillant et à guichet fermé. Bilan des affluences.

ASSE - Lens, deuxième affluence de la 8ème journée

Ce week-end, le PSG, l'ASSE et le FCN jouaient à domicile. Trois clubs dont les stades ont des capacités commerciales supérieures à 35.000 places. Logiquement, ce sont ces trois clubs qui occupent le podium des meilleures affluences de la journée. Le Paris SG est en tête avec la réception de Strasbourg (47.590 supporters) devant le bouillant ASSE - Lens (36.832 supporters) et Nantes - Nice (28.141 supporters).

Classement des affluences de la 8ème journée de Ligue 1

Paris SG - Strasbourg : 47.590 supporters ASSE - Lens : 36.832 supporters Nantes - Nice : 28.141 supporters Toulouse - Angers : 24.078 supporters Le Havre - Lyon : 22.490 supporters Montpellier - Marseille : 18.461 supporters Auxerre - Reims : 17.016 supporters Brest - Rennes : 15.099 supporters Monac - Lille : 7.246 supporters

Globalement, l'affluence du match ayant opposé stéphanois et lensois, constitue la 19ème meilleure affluence depuis le début de saison, et bien sûr la meilleure de la saison à Geoffroy-Guichard, malgré la fermeture des balcons et la jauge réduite du parcage visiteurs. Les 18 premières places du classement sont occupées par 5 équipes : Marseille, Lyon, Paris, Lille et Lens. La 20ème place est occupée par un certain Nantes - ASSE, tandis que la 21ème concerne la réception d'Auxerre à Geoffroy-Guichard.

Quelle moyenne d'affluence malgré les sanctions ?

Concernant les moyennes d'affluence, l'ASSE s'en sort plutôt bien malgré deux matchs joués à huis-clos partiel (Le Havre et Lille) et des balcons toujours fermés. La moyenne d'affluence de l'ASSE s'établie à 26.845 supporters par match. Sur les deux dernières rencontres où les deux Kops étaient présents, la moyenne grimpe à 34.139 supporters.

Les stéphanois ne sont pas les seuls à avoir fait les frais des sanctions de la commission de discipline de la LFP : Brest, Lens, Lille, Marseille, Nice Paris ou encore Rennes. Une véritable hécatombe qui plombe bien logiquement les affluences. Notons tout de même que selon la configuration des stades et le type de sanctions, les affluences sont plus ou moins impactées par les sanctions : lorsque la LFP sanctionne un Kop à Saint-Étienne, ce sont 8000 places qui sont d'office bloquées, tandis qu'au Parc des Princes, des blocs du virage Auteuil peuvent être fermés, limitant le nombre de places impactées.

Classement des moyennes d'affluence :

Marseille : 61.404 supporters/match (espace MTP fermé 1 match, espace CU84 fermé 1 match) Lyon : 50.826 supporters/match Paris SG : 47.346 supporters/match (espace de 5 groupes du virage Auteuil fermé 1 match) Lille : 39.701 supporters/match (partie basse Tribune Nord fermée 1 match) Lens : 37.617 supporters/match (espace des Red Tigers fermé 1 match) Nantes : 30.759 supporters/match Toulouse : 27.888 supporters/match Rennes : 27.099 supporters/match (partie basse Tribune Mordelles fermée 1 match) Saint-Étienne : 26.845 supporters/match (Kop Sud fermé 2 matchs, Kop Nord fermé 1 match) Nice : 25.669 supporters/match (partie basse Tribune Populaire Sud fermée 1 match) Le Havre : 21.683 supporters/match Strasbourg : 19.480 supporters/match Auxerre : 16.452 supporters/match Reims : 15.684 supporters/match Brest : 14.820 supporters/match ( bloc C tribune Quimper fermé 2 matchs) Montpellier : 14.479 supporters/match Angers : 12.362 supporters/match Monaco : 9.989 supporters/match

NB : il est important de noter que dans certains cas, les clubs communiquent le nombre de billets vendus (incluant les abonnements) et non les billets effectivement scanés à l'entrée du stade. C'est le cas de Lyon.

NB 2 : Les affluences sont celles communiquées par la LFP. Elles diffèrent de celles du journal l'Equipe qui sont des estimations.