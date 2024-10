La fête était belle dans les tribunes et autour du stade lors de la rencontre opposant l'ASSE et le RC Lens. Face à une équipe lensoise très inspirée, les joueurs stéphanois ont eu connu pas mal de difficultés. Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou revient sur la défaite 2-0 de Saint-Etienne dans un Chaudron qui a accueilli le propriétaire du club Larry Tanenbaum !

Le propriétaire du club dans le Chaudron !

Cette rencontre était surtout marquée par la venue de Larry Tanenbaum, qui est venu en visite du côté de Saint-Étienne. Le propriétaire du club a eu l'occasion de visiter les installations et d'assister aux rencontres des équipes féminine et masculine ce samedi. "L’intelligentsia américano-canadienne est présente au grand complet pour assister à la « coal-cup ». ASSE-Lens, le match des mineurs."

Cependant, Larry Tanenbaum n'aura pas vu le moindre but de ses deux équipes, qui se sont inclinées 2-0. En revanche, il aura pu assister dans le Chaudron à une superbe communion entre supporters lensois et stéphanois. À 1-0 ou 2-0, l'ambiance de Geoffroy-Guichard restait tout de même magnifique.

"Dans un Chaudron bouillant comme la braise, comme dans le désert, la chaleur a asphyxié les chameaux. Important de se rendre à l’évidence : ce ne sont pas les chips les plus croustillantes qui sont sorties du paquet samedi soir."

Une équipe de l'ASSE en difficulté

Pour revenir au football, l'ASSE a été grandement mise en difficulté par une équipe lensoise qui lui semblait supérieure sur beaucoup d'aspects. Invaincu depuis le début de la saison, Lens restait sur cinq matchs nuls consécutifs avant son déplacement dans le Chaudron. Très appliqué face à des Verts dépassés, Lens a parfaitement réussi son coup. Mais quelles sont les explications ?

"Face au football moderne et talentueux mis en place par Will Still, les Verts ont explosé comme des popcorns. [...] Trop passifs, trop naïfs, trop frileux, le radeau vert a été une nouvelle fois submergé. Manques évidents de cohérence et de structure."

Comment l'ASSE va-t-elle agir cet hiver ? Habitué des mercatos hivernaux agités ces dernières saisons, le club devrait une nouvelle fois être actif. Mais, de quelle manière ?

"Assis sur ses certitudes, le club des six va modifier le cours de l’Histoire Verte au prochain mercato grâce à l’intelligence artificielle. Le meilleur est à venir."