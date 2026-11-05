La concurrence semble progressivement tourner à l’avantage d’Ithaisa Viñoly. Arrivée cet été pour concurrencer Emma Templier, la gardienne espagnole enchaîne les titularisations et les prestations convaincantes sous le maillot de l’ASSE. Avec seulement un but encaissé en cinq rencontres officielles, elle s’impose comme un élément important de la solidité stéphanoise. De quoi remettre en question la hiérarchie initialement imaginée par Yannick Chandioux ?

Une double parade décisive, puis une sortie parfaitement maîtrisée loin de ses cages. Dimanche, lors du succès face à Auxerre (2-0), Ithaisa Viñoly s’est encore illustrée. L’Espagnole a notamment préservé l’avantage stéphanois au retour des vestiaires, avant de réaliser un tacle glissé décisif à la 72e minute.

Une nouvelle prestation convaincante pour une gardienne qui semble avoir pris une longueur d’avance sur sa concurrente.

Deux numéros un sur la même ligne de départ

Pourtant, rien ne prédestinait Viñoly à s’installer aussi rapidement dans les cages. Le 28 juillet dernier, Yannick Chandioux affichait clairement sa volonté de maintenir une concurrence ouverte. Dans un entretien accordé au Progrès, le technicien expliquait que les deux gardiennes partaient « sur des bases identiques dans la hiérarchie ».

Une position confirmée durant toute la préparation. Comme nous l’évoquions dans notre article du 14 août, Templier et Viñoly se partageaient équitablement les rencontres. Au terme des quatre matchs amicaux, chacune totalisait exactement 180 minutes, pour un seul but encaissé.

Mais le premier rendez-vous officiel face à Roubaix-Wervicq (4-2) avait livré un premier indice. Emma Templier était titularisée et semblait prendre un léger avantage. Une tendance que nous relevions également le 25 août, sans pour autant considérer la hiérarchie comme définitive.

Les chiffres tournent désormais à l’avantage de Viñoly !

Depuis, la situation s’est inversée. Après avoir débuté les deux premières journées de championnat, Emma Templier a cédé sa place à Viñoly lors du déplacement à Bourges (0-3), le 20 septembre.

L’Espagnole n’a ensuite plus quitté les cages en championnat. Elle a également été titularisée contre Nantes en Coupe LFFP, puis face à Metz, Cannes et Auxerre.

Le bilan est particulièrement parlant :

Ithaisa Viñoly : 450 minutes, cinq titularisations, un but encaissé et quatre clean sheets.

450 minutes, cinq titularisations, un but encaissé et quatre clean sheets. Emma Templier : 360 minutes, quatre titularisations, six buts encaissés et aucun clean sheet.

La Française avait encaissé deux buts face à Roubaix, puis un contre Thonon Évian et Le Mans en championnat. Plus récemment, elle a également été battue à deux reprises lors de la défaite contre les Mancelles en Coupe LFFP (0-2).

Un contraste important, même si ces chiffres doivent être nuancés. Plusieurs buts concédés par Templier sont intervenus dans des situations difficiles, notamment lors des égalisations tardives en championnat. Et la rotation prévue par Chandioux ne constituait pas une sanction de ses performances.

Une hiérarchie qui pourrait se confirmer à Lille ?

Reste que les choix récents du technicien stéphanois sont révélateurs. Viñoly a désormais disputé cinq des sept dernières rencontres officielles, dont les quatre dernières journées de championnat.

Au-delà de ses statistiques, l’Espagnole apporte de la sérénité à une défense qui a trouvé ses automatismes. Ses interventions face à Bourges, Nantes et Auxerre ont notamment contribué à préserver plusieurs résultats importants.

Pour autant, Chandioux n’a jamais officiellement désigné sa numéro une. Emma Templier reste une solution crédible, particulièrement dans un calendrier qui impose de gérer les temps de jeu.

Dimanche, face au LOSC, un nouveau choix pourrait toutefois confirmer cette tendance. Leader de Seconde Ligue avec quatorze points, l’ASSE abordera un déplacement important dans la course à la montée. Et si Viñoly garde une nouvelle fois les cages, la concurrence promise cet été pourrait bien avoir trouvé une première gagnante.