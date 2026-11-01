Une semaine après leur victoire arrachée sur la pelouse de Cannes (1-2), les Stéphanoises retrouvaient leur public ce dimanche avec la réception de l’AJ Auxerre au stade Salif-Keita. Toujours invaincues en championnat, les joueuses de Yannick Chandioux abordaient cette septième journée dans la peau du leader de Seconde Ligue. Les Vertes ont confirmé leur belle dynamique en s’imposant face aux Bourguignonnes (2-0). Une quatrième victoire consécutive en championnat qui permet aux Amazones de conforter leur première place avec quatorze points. Profitant également du nul de Roubaix et de la lourde défaite de Lille face au Mans (0-4), l’ASSE creuse l’écart en tête du championnat. Les Mancelles deviennent ses premières poursuivantes, à deux longueurs.

L’AJ Auxerre abordait cette rencontre à la sixième place, avec sept points en six journées. Après une défaite inaugurale à Lille (3-2), les Bourguignonnes avaient rapidement réagi en dominant Nice (2-0), puis Grenoble (2-3). Une belle dynamique interrompue par deux revers consécutifs face à Roubaix-Wervicq (0-1) et Thonon Évian (1-0). Les joueuses de Cédric Mengual avaient toutefois retrouvé le sourire en Coupe LFFP, avec un large succès contre Nice (5-1). Dimanche dernier, elles avaient également fait preuve de caractère face au Mans. Menées de deux buts, les Auxerroises avaient arraché le nul (2-2) grâce à Bernadette Ngaseh Mbele et Alizée Méreau, toutes deux buteuses dans les dix dernières minutes. Un retour encourageant avant ce déplacement dans le Forez.

De son côté, l’ASSE abordait cette rencontre avec une confiance grandissante. Après deux nuls frustrants contre Thonon Évian et Le Mans (1-1), les Vertes avaient véritablement lancé leur saison en s’imposant largement à Bourges (0-3). Elles avaient ensuite confirmé leur montée en puissance avec un succès maîtrisé face au FC Metz (2-0). Malgré un premier revers officiel contre Le Mans (0-2) en Coupe LFFP, les joueuses de Yannick Chandioux avaient parfaitement réagi à Cannes. Dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles, elles avaient arraché la victoire dans les derniers instants (1-2). Un troisième succès consécutif en championnat, qui leur avait permis de prendre la tête de la Seconde Ligue avec onze points. Devant Roubaix-Wervicq et Lille, les Stéphanoises entendaient prolonger leur invincibilité et défendre leur nouveau statut de leader.

Le XI des Vertes

XI de départ : Viñoly – Couasnon – Blanchard – Kack – Belhout-Achi – Mansuy – Bataillard – Corboz – Hlushchenko – Isgrig – Cambot (c)

Yannick Chandioux reconduit son système en 4-2-3-1 pour cette rencontre. Dans les cages, Ithaisa Viñoly conserve sa place et semble progressivement prendre l’avantage dans la concurrence voulue par le technicien stéphanois. Sur le côté, Roxane Couasnon est préférée à Pauline Sierra. Entrée en cours de jeu face à Cannes, elle avait notamment participé à l’ouverture du score grâce à un joli geste technique. Au milieu, Chandioux mise sur la continuité, avec une Rachel Corboz libre d’évoluer dans l’entrejeu. Enfin, Tyler Isgrig, particulièrement en vue depuis le début de saison, retrouve une place de titulaire sur le côté gauche.

Les Vertes imposent leur rythme et trouvent la faille

Début de rencontre rythmé au stade Salif-Keita ! Les deux formations se répondent, mais les Vertes prennent progressivement le contrôle du ballon. Les duels sont disputés, à l’image de Sarah Cambot. La capitaine stéphanoise reste au sol durant de longs instants après un contact en début de match.

Les Amazones accentuent ensuite leur pression. Faustine Bataillard réalise une belle percée avant d’être bousculée dans la surface. La milieu stéphanoise s’écroule, mais l’arbitre laisse jouer (21e). Les Vertes ne se découragent pas et réagissent immédiatement !

Après un joli mouvement collectif entre Rachel Corboz, Louna Belhout-Achi et Faustine Bataillard, l’ASSE obtient une touche dans le camp auxerrois. Sur celle-ci, Belhout-Achi trouve Sarah Cambot. La capitaine pivote parfaitement et adresse un centre dans la surface. Inna Hlushchenko surgit et reprend le ballon de la tête pour ouvrir le score (1-0, 22e) ! Une ouverture du score méritée pour les Stéphanoises, particulièrement entreprenantes sur le côté de Tyler Isgrig.

Très en vue depuis le coup d’envoi, l’Américaine tente à son tour sa chance quelques minutes plus tard. Sa frappe ne trouve toutefois pas le cadre (26e). Dans la foulée, Faustine Bataillard s’illustre à nouveau. Après avoir éliminé son adversaire sur le côté gauche, elle repique vers l’intérieur et enroule sa frappe à l’entrée de la surface. La gardienne auxerroise se détend pour repousser le ballon en corner (30e) !

Les Vertes poursuivent leur domination et cherchent à faire le break. Tyler Isgrig se distingue une nouvelle fois sur son côté gauche. L’Américaine adresse un centre à ras de terre pour Sarah Cambot, mais la capitaine manque sa reprise (36e). Les Auxerroises commencent toutefois à réagir. Lancée en profondeur, une joueuse de l’AJA tente de prendre la défense stéphanoise de vitesse. Mais Ithaisa Viñoly anticipe parfaitement et sort à sa rencontre pour se saisir du ballon (37e).

Les Vertes conservent finalement leur avantage jusqu’à la pause (1-0). Après une première période globalement maîtrisée, les joueuses de Yannick Chandioux regagnent les vestiaires avec un but d’avance. Un avantage mérité, même si les Stéphanoises auraient pu faire le break au vu des occasions obtenues.

Isgrig fait le break, Viñoly veille au grain !

C’est reparti au stade Salif-Keita ! Yannick Chandioux procède à un premier changement dès la pause. Rachel Corboz cède sa place à Jana Žufánková, qui se positionne en soutien de l’attaque. Mais ce sont les Auxerroises qui reviennent avec les meilleures intentions. Ithaisa Viñoly doit rapidement s’employer et réalise une double parade décisive pour préserver l’avantage stéphanois (49e) !

Les Amazones ne tardent pas à réagir et parviennent à faire le break ! Après un excellent travail sur son côté gauche, Inna Hlushchenko élimine son adversaire et adresse un centre en retrait. Tyler Isgrig reprend le ballon et voit sa frappe déviée par le pied d’une défenseure. La gardienne est prise à contre-pied et ne peut empêcher le ballon de terminer au fond des filets (2-0, 56e) ! Une réussite qui récompense l’Américaine, particulièrement en vue depuis le début de saison.

Dans la foulée, Hlushchenko continue de faire parler sa qualité technique. L’Ukrainienne enchaîne plusieurs dribbles avant de tenter sa chance à l’entrée de la surface. Sa frappe ne trouve toutefois pas le cadre (58e). Les Vertes semblent désormais avoir pris le dessus et cherchent à creuser davantage l’écart. Yannick Chandioux en profite pour effectuer un nouveau changement. Louna Belhout-Achi cède sa place à Pauline Sierra dans le couloir gauche (63e).

Mais les Auxerroises n’ont pas dit leur dernier mot ! Après une mauvaise remise de Mathilde Kack, une attaquante bourguignonne se retrouve lancée en profondeur. Ithaisa Viñoly surgit alors hors de ses cages et réalise une superbe intervention en tacle glissé (72e) ! Une sortie décisive de l’Espagnole, qui permet aux Stéphanoises de conserver leurs deux buts d’avance. Dans la foulée, Chandioux procède à deux nouveaux changements. Lorna Chicha Douvier et Céleste Delcroix remplacent Inna Hlushchenko et Roxane Couasnon (73e). Pour conclure ces rotations, c’est enfin Dona Scannapieco qui entre en jeu et remplace Bataillard en fin de rencontre (86e).

Les Stéphanoises parviennent à conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Solides défensivement et efficaces dans les moments importants, les Vertes s’imposent finalement (2-0) au stade Salif-Keita. Un quatrième succès consécutif en championnat qui permet à l’ASSE de prolonger son invincibilité et de conforter sa première place en Seconde Ligue avec quatorze points. De quoi aborder le déplacement à Lille avec confiance !

L’ASSE creuse l’écart avant le choc à Lille !

Après ce nouveau succès face à l’AJ Auxerre (2-0), les Stéphanoises devront rapidement se tourner vers un déplacement particulièrement important. Dimanche 8 novembre à 15h, elles affronteront le LOSC pour la huitième journée de Seconde Ligue. Avant cette septième journée, les Lilloises occupaient la troisième place avec dix points en six rencontres. Toujours invaincues, elles avaient notamment dominé Roubaix-Wervicq (0-1), avant de concéder un nul face à Thonon Évian (1-1). Mais ce dimanche, les joueuses de Mathieu Robail ont subi leur premier revers de la saison contre Le Mans (0-4).

Un résultat qui profite pleinement aux Amazones ! D’autant que Roubaix-Wervicq a également été tenu en échec face à Grenoble (0-0). Mais la grosse opération du week-end revient aussi au Mans, qui grimpe à la deuxième place après sa démonstration face à Lille (0-4). Avec une quatrième victoire consécutive en championnat, l’ASSE conforte son fauteuil de leader avec quatorze points. Les Vertes comptent désormais deux longueurs d’avance sur Le Mans, trois sur Roubaix et quatre sur Lille, avec un match en moins que les Lilloises. Une excellente opération avant ce choc entre prétendantes à la montée. Les Stéphanoises auront l’occasion de creuser davantage l’écart sur les Nordistes et d’affirmer leurs ambitions de remontée en Première Ligue.