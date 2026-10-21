Quatre jours après leur succès face au FC Metz (2-0), les Stéphanoises retrouvaient la Coupe LFFP ce mercredi avec la réception du Mans au stade Salif-Keita. Invaincues depuis le début de saison, les joueuses de Yannick Chandioux espéraient poursuivre leur belle dynamique dans une compétition où elles avaient remporté leurs deux premières rencontres. Mais les Amazones ont subi leur premier revers de la saison (0-2), face à des Mancelles réalistes qui mettent fin à leur série d’invincibilité.

Le Mans abordait cette rencontre avec un bilan contrasté en Coupe LFFP. Après une entrée en lice réussie face à Grenoble (3-0), les Mancelles avaient subi leur premier revers à Roubaix-Wervicq (1-0). Exemptées lors de la troisième journée, elles occupaient la dixième place du classement général avec trois points. En championnat, les joueuses de Damien Bollini restaient toutefois invaincues. Troisièmes de Seconde Ligue avec huit points, elles avaient notamment dominé Metz (2-1), avant de concéder un nul face à Cannes (0-0) dimanche dernier. Les Mancelles retrouvaient également une équipe stéphanoise qu’elles avaient tenue en échec (1-1) le 13 septembre dernier. Menées après un penalty de Rachel Corboz, elles avaient égalisé grâce à Hoarau en fin de rencontre.

De son côté, l’ASSE abordait ce rendez-vous avec une confiance grandissante. Après deux nuls frustrants en championnat, les Vertes avaient enchaîné trois victoires consécutives en compétition officielle. Un large succès à Bourges (0-3), suivi d’une victoire contre le FC Nantes (2-0) en Coupe LFFP, puis d’un nouveau succès face à Metz (2-0). Une série accompagnée de trois rencontres sans encaisser le moindre but. Désormais deuxièmes de Seconde Ligue avec huit points, les Stéphanoises réalisaient également un parcours parfait en Coupe LFFP. Après avoir dominé Roubaix-Wervicq (4-2), puis Nantes, pensionnaire de Première Ligue, elles totalisaient six points en deux matchs. Une nouvelle victoire leur aurait permis de se rapprocher des barrages de la compétition.

Le XI des Vertes

XI de départ : Templier – Sierra – Blanchard – Mansuy – Couasnon – Corboz (c) – Isgrig – Chicha Douvier – Hlushchenko – Žufánková – Scannapieco.

Yannick Chandioux fait le choix d’une composition particulièrement offensive ! Les Vertes évoluent en 4-2-2-2, avec Emma Templier dans les cages. Devant elle, Sierra et Couasnon occupent les couloirs, tandis que Blanchard et Mansuy forment la charnière centrale. Au milieu, Rachel Corboz est associée à Tyler Isgrig, qui pourrait une nouvelle fois endosser un rôle de meneuse de jeu. Sur les ailes, Chicha Douvier et Hlushchenko sont chargées d’animer les offensives stéphanoises. Enfin, Chandioux aligne deux véritables pointes avec Jana Žufánková et Dona Scannapieco. Un dispositif résolument tourné vers l’attaque, tandis que Sarah Cambot et Faustine Bataillard débutent sur le banc.

Les Amazones à la peine face à des Mancelles réalistes

Coup d’envoi au stade Salif-Keita ! Malgré les intentions offensives affichées par Yannick Chandioux, les Stéphanoises peinent à trouver la faille. Les premières minutes offrent peu d’occasions franches. Les deux formations cherchent à imposer leur jeu, sans parvenir à véritablement inquiéter les gardiennes. Les Vertes tentent de faire la différence, mais se heurtent à une défense mancelle bien organisée.

Ce sont finalement les visiteuses qui débloquent la situation ! À la 35e minute, Sara Guermazi trouve le chemin des filets et permet au Mans de prendre l’avantage (0-1, 35e). Un coup dur pour les Amazones, qui doivent désormais courir après le score. Les Stéphanoises tentent alors de réagir avant la pause. Leur meilleure occasion intervient quelques minutes plus tard. Sur un coup franc, Rachel Corboz voit sa tentative s’écraser sur la barre transversale (44e) ! Les Vertes passent tout près de l’égalisation.

Les deux équipes regagnent ainsi les vestiaires sur un avantage d’un but pour Le Mans (0-1). Malgré leur dispositif ambitieux, les joueuses de Yannick Chandioux n’ont pas réussi à faire la différence. Les Amazones devront montrer davantage d’efficacité après la pause pour espérer inverser la tendance.

Les Vertes tentent de réagir, Le Mans fait le break

Retour des vestiaires au stade Salif-Keita ! Menées au score, les Stéphanoises doivent réagir pour espérer revenir dans la rencontre. Les Vertes se procurent rapidement une grosse occasion. Inna Hlushchenko prend de vitesse son adversaire et adresse un centre en retrait pour Jana Žufánková. La Tchèque reprend le ballon, mais sa frappe passe de peu à côté du cadre (52e) ! Une opportunité manquée pour les Amazones, toujours à la recherche de l’égalisation.

Face aux difficultés de son équipe, Yannick Chandioux décide alors d’apporter du sang neuf. Le technicien procède à un triple changement à l’heure de jeu. Sarah Cambot, Hanna’a Chamsoudine et Faustine Bataillard remplacent Dona Scannapieco, Lorna Chicha Douvier et Tyler Isgrig (63e). L’objectif est de trouver de nouvelles solutions pour déstabiliser la défense mancelle. Malgré ces ajustements, les minutes défilent et les Vertes ne parviennent toujours pas à égaliser.

Chandioux effectue ensuite un nouveau changement avec l’entrée de Louna Belhout-Achi à la place d’Inna Hlushchenko (75e). Mais dans la foulée, les Mancelles font le break ! Le Mans double la mise par l’intermédiaire de Kenza Chapelle et prend une sérieuse option sur la victoire (0-2, 76e). Un nouveau coup dur pour les Amazones, désormais contraintes de combler un retard de deux buts. Le technicien stéphanois tente alors un dernier ajustement offensif. Jana Žufánková cède sa place à Jalia Chabourine (84e).

Malgré ces changements, les Stéphanoises ne parviennent pas à inverser la tendance. Le Mans conserve son avantage jusqu’au coup de sifflet final et s’impose (0-2) au stade Salif-Keita. Pour la première fois de la saison, les Amazones s’inclinent en compétition officielle. Après trois victoires consécutives sans encaisser le moindre but, les Vertes voient leur belle série prendre fin. Un coup d’arrêt en Coupe LFFP, où les joueuses de Yannick Chandioux restent bloquées à six points en trois rencontres.

Un déplacement à Cannes pour rebondir

Après cette première défaite de la saison, les Vertes devront rapidement relever la tête. Dimanche 25 octobre à 15h, elles se déplaceront sur la pelouse de l’AS Cannes pour la sixième journée de Seconde Ligue. Promues cette saison, les Cannoises occupent la quatrième place avec huit points en cinq rencontres. Après un début d’exercice marqué par une large victoire face à Grenoble (5-1), elles avaient lourdement chuté à Roubaix-Wervicq (5-1).

Depuis, les joueuses de Steven Paulle ont retrouvé davantage de solidité. Victorieuses de Thonon Évian (1-0), elles restent sur un match nul face au Mans (0-0). Cette confrontation constituera un rendez-vous important pour les Stéphanoises. Toujours invaincues en championnat, les Vertes tenteront de retrouver le chemin de la victoire face à un concurrent direct. Une occasion de rebondir immédiatement et de poursuivre leur course aux premières places.