L’ASSE pourra compter sur Mahmoud Jaber et Chico Lamba pour son prochain rendez-vous. En conférence de presse, Ian Cathro a donné des nouvelles de son groupe. Si les deux joueurs retrouvent progressivement leurs meilleures sensations, la situation reste plus incertaine pour Tamar Svetlin et Gautier Larsonneur. L’entraîneur stéphanois a également évoqué la gestion de la charge de travail après plusieurs semaines intenses.

L’ASSE pourra compter sur deux options importantes pour la rencontre de samedi. Mahmoud Jaber et Chico Lamba sont à la disposition de Ian Cathro et en capacité physique d’être titulaire .

Le milieu de terrain israélien traverse une période particulièrement positive. Après plusieurs mois compliqués, il semble enfin retrouver une condition physique satisfaisante. Le staff stéphanois a pris le temps de gérer sa charge de travail pour lui permettre de revenir progressivement.

Ian Cathro s’est montré très satisfait de son évolution : « Mahmoud Jaber vient de terminer un mois très positif. Il est passé par des moments difficiles, mais on a réussi petit à petit à gérer sa charge de travail. Et il est aujourd’hui certainement dans son meilleur état depuis 6 ou 8 mois. »

Une évolution encourageante pour les Verts. Le technicien écossais souhaite désormais lui permettre d’enchaîner les temps de jeu afin de retrouver progressivement son meilleur niveau.

La situation de Chico Lamba est également positive. Le défenseur avait connu un contretemps juste avant la réception de Rodez. Son indisponibilité a finalement duré un peu plus longtemps que prévu. Mais le joueur a retrouvé une condition physique qui lui permet de postuler pour le prochain match.

Tamar Svetlin et Gautier Larsonneur encore patients

Le tableau est moins réjouissant pour Tamar Svetlin et Gautier Larsonneur. Les deux joueurs ne sont pas encore proches d’un retour à la compétition. Ian Cathro préfère d’ailleurs ne pas précipiter les choses.

Concernant Tamar Svetlin, le technicien stéphanois reconnaît que sa blessure demande une gestion particulière. Le staff doit prendre du recul et avancer avec prudence. « Je dirais que ça va prendre encore probablement quelques semaines et ensuite on verra ce qu’il en sera », a expliqué l’entraîneur.

Il faudra donc encore patienter avant de revoir le milieu de terrain sous le maillot vert. Aucune date précise de reprise n’a été communiquée.

Pour Gautier Larsonneur (ASSE), l’incertitude demeure également. Le gardien stéphanois n’a pas encore franchi de véritable étape dans son processus de récupération. Ian Cathro reste donc prudent concernant son évolution.

« On n’a pas encore franchi de réelle étape après sa blessure, donc c’est encore trop tôt et difficile pour avoir quelque chose à vous annoncer », a-t-il précisé.

Le coach veut toutefois retenir les signaux positifs. Les deux joueurs progressent comme attendu et aucun obstacle majeur ne freine actuellement leur retour. Le staff préfère simplement leur laisser le temps nécessaire.

Le staff surveille la charge de travail avant samedi

Au-delà des joueurs blessés, Ian Cathro a également évoqué l’état physique général de son effectif. Les dernières semaines ont été particulièrement exigeantes pour les Stéphanois. Le staff a donc adapté le programme d’entraînement afin de permettre au groupe de récupérer.

La séance du jour était volontairement légère. Une décision assumée par l’entraîneur, qui estime avoir beaucoup sollicité ses joueurs récemment.

Quelques petits bobos sont toujours présents dans le vestiaire. Certains éléments ne sont pas forcément à 100 % physiquement. Mais le technicien écossais ne s’inquiète pas outre mesure.

« Il n’y a rien qui nous empêche de bien préparer la rencontre », a-t-il assuré.